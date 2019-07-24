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Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото

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Як приготувати варення з груш - фото 1
Як приготувати варення з груш

Варення з груш можна приготувати різними способами. Така закрутка на зиму буде смакувати й у випічці, і окремо. Приготуйте ароматне грушеве повидло – ось прості рецепти для вас!

Варення з груш дольками

Інгредієнти:​​

  • Груша – 1,2 кг
  • Цукор – 1,2 кг
  • Вода – 200 мл

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Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343102

Рецепт приготування грушевого варення шматочками:

  1. Груші нарізати часточками товщиною 3-4 мм, попередньо очистивши та видаливши насіння.
  2. Воду довести до кипіння, всипати цукор, перемішати та проварити до повного його розчинення.
  3. Викласти часточки груш в каструлю і залити приготовленим цукровим сиропом (киплячим), залишити – сироп повинен повністю охолонути до кімнатної температури, а груші за цей час добре їм просочаться.
  4. Поставити груші в сиропі на повільний вогонь, довести до кипіння, проварити 5-6 хвилин, вимкнути плиту і знову дати грушам в сиропі повністю охолонути.
  5. Знову довести на слабкому вогні груші в сиропі до кипіння і проварити стільки ж – 5-6 хвилин, ще раз дати охолонути, повторити ще 1 раз.
  6. Коли груші в сиропі охолонуть після третьої варіння, знову на слабкому вогні довести їх до кипіння і кип'ятити вже 1 годину, періодично помішуючи.
  7. Розлити варення в стерилізовані банки місткістю 0,5 л і закатати стерильними кришками, залишити остигати при кімнатній температурі, не перегортаючи.

Густе варення з груш на зиму

Інгредієнти:​​

  • Жовті груші (не дуже тверді, але не м'які) – 1 кг
  • Цукор – 300 г
  • Пектин желе – 1 пачка
Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343101

Рецепт приготування густого грушевого варення на зиму:

  1. Помити груші та розрізати їх на половинки. Видалити серцевину і порізати часточками.
  2. Змішати пектин з 3 ст. л. цукрового піску і пересипати їм грушеві часточки. Залишити на 15 хвилин.
  3. Витримані груші поставити на маленький вогонь, накрити кришкою і довести до слабкого кипіння.
  4. У киплячі груші всипати цукор. Добре перемішати, довести до кипіння і проварити ще 5 хвилин без кришки.
  5. Гаряче варення розкласти в стерилізовані банки та закатати кришками.

Варення з груш і яблук

Інгредієнти:​​

  • Стиглі груші – 2 кг
  • Солодкі соковиті яблука – 1 кг
  • Вода – 5-6 ст. л.
  • Цукор – 1 кг
  • Лимонна кислота – дрібка
Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343100

Рецепт приготування яблучно-грушевого варення:

  1. Вимити груші, зняти шкірку, видалити серцевину, нарізати шматочками та тушкувати в невеликій кількості води до повного розм'якшення.
  2. Протерти через сито, пюре викласти в місткість для варіння варення, додати цукор, щіпку лимонної кислоти і яблука, очищені від шкірки та нарізані часточками.
  3. Варити шматочки яблук в грушевому пюре 15-20 хвилин, після чого залишити на годину остигати, за цей час підготувати банки.
  4. Знову довести варення до кипіння, зменшити вогонь і варити при мінімальному кипінні грушевого пюре не менше пів години. Розкласти по банках і закатати.

Джем з груш з корицею

Інгредієнти:​​

  • Груші – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Цедра 1 апельсина
  • Лимонна кислота – 1/3 ч. л.
  • Кориця – 1/3 ч. л.
Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343099

Рецепт приготування грушевого джему з корицею:

  1. Груші очистити від шкірки, нарізати середніми шматочками, засипати цукром і залишити на 1 годину.
  2. Коли груші пустять сік, перемішати та відправити масу на вогонь.
  3. Варити груші на повільному вогні, іноді перемішувати, близько 1 години. Після закінчення часу вимкнути вогонь і дати грушам охолонути протягом 3-4 годин. Далі знову відправити груші на маленький вогонь, варити, іноді перемішувати, близько години й знову залишити остигати близько 3-4 годин.
  4. Додати до груш цедру апельсина, лимонну кислоту і корицю. Довести до кипіння, варити вариво близько години та розливати по стерилізованих банках. Банки закрутити, перевернути та вкутати в теплу ковдру до повного охолодження. Зберігати варення в коморі.

Варення з груш та лимонів або апельсинів

Інгредієнти:​​

  • Груші – 2 кг
  • Лимон або апельсин – 1 шт.
  • Цукор – 1, 5 кг
Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343098

Рецепт приготування лимонно-грушевого або апельсиново-грушевого варення:

  1. Повністю зрізати шкірку і видалити насіння з перегородками. Потім нарізати грушки невеликими тонкими скибками.
  2. Перекласти підготовлені плоди в глибоку місткість і засипати цукровим піском. Перемішати ретельно, переконатися, що всі груші покриті рівним шаром цукру. Накрити кришкою і відправити в холодильник на 12 годин.
  3. За цей час груша дасть багато соку, і можна буде переходити до її варінні. Видавити сік з лимона і додати до плодів, перемішати та поставити на вогонь до закипання.
  4. Після того як маса закипить, вогонь зменшити й варити, помішуючи регулярно, приблизно 3 години. Коли вариво стане густим, всі плоди розваряться повністю, а сама маса поміняє колір з жовтого на карамельний – грушеве варення готове.
  5. Залишилося тільки розлити ласощі по стерильних баночках і закупорити, потім перевернути їх догори дном до повного охолодження.
  6. Зберігати грушеве варення потрібно далеко від прямих сонячних променів в прохолодному приміщенні.

Варення з груш швидко

Інгредієнти:​​

  • Груша – 1 кг
  • Вода – 2 склянки
  • Ванілін – 5 грамів
  • Лимонна кислота – 1 дрібка
  • Цукор – 1 кг
Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343104

Рецепт швидкого приготування грушевого варення:

  1. Помити груші в холодній проточній воді. Найкраще вибирати м'які сорти груш, оскільки вони найкращим чином підходять для приготування варення. Очистити фрукти від шкірки та вирізати серцевину. Для зручності краще спочатку розрізати груші вздовж, а після на четвертинки.
  2. В каструлю з киплячою водою помістити груші, де і варити їх протягом 5-7 хвилин.
  3. Тепер фрукти потрібно відкинути на друшляк, а воду, в якій вони варилися, використовувати як сироп.
  4. Додати в воду ванілін, лимонну кислоту, цукор. Помішуючи, довести до кипіння.
  5. Опустити груші в сироп і варити до готовності.
  6. Взяти краплю сиропу. Якщо вона повільно сповзає по похилій поверхні – варення готове.

Повидло з груш у мультиварці

Інгредієнти:​​

  • Стиглі м'які груші – 1 кг
  • Вода – 0,5 л
  • Цукор – 0,8 кг
  • Лимонна кислота – 0,5 ч.л.
Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото - фото 343103

Рецепт приготування грушевого повидла у мультиварці:

  1. Чим м'якше фрукти, тим швидше вони розваряться і тим більш однорідні стануть. Очистити груші від насіння і шкірки, зрізати підгнилі місця.
  2. Порізати фрукти довільними шматочками та викласти в мультиварку, налити воду і включити режим "Варка", при якому варити груші близько 20-30 хвилин до повного розм'якшення. Отримана маса повинна більше нагадувати пюре, ніж окремі шматочки фруктів.
  3. Холодне пюре перемолоти в блендері або перетерти через сито, потім повернути назад в мультиварку.
  4. Там засипати грушеву масу цукром і додати лимонну кислоту. Перемішати.
  5. У програмі "Тушкування" готувати варення з груш в мультиварці 30-50 хвилин, поки воно досить не загусне.
  6. Розкласти повидло по стерилізованих банках і закатати чистими прокип'яченими кришками. Після охолодження заховати в темне прохолодне місце.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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