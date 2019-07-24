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Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото
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Варення з груш можна приготувати різними способами. Така закрутка на зиму буде смакувати й у випічці, і окремо. Приготуйте ароматне грушеве повидло – ось прості рецепти для вас!
Варення з груш дольками
Інгредієнти:
- Груша – 1,2 кг
- Цукор – 1,2 кг
- Вода – 200 мл
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Рецепт приготування грушевого варення шматочками:
- Груші нарізати часточками товщиною 3-4 мм, попередньо очистивши та видаливши насіння.
- Воду довести до кипіння, всипати цукор, перемішати та проварити до повного його розчинення.
- Викласти часточки груш в каструлю і залити приготовленим цукровим сиропом (киплячим), залишити – сироп повинен повністю охолонути до кімнатної температури, а груші за цей час добре їм просочаться.
- Поставити груші в сиропі на повільний вогонь, довести до кипіння, проварити 5-6 хвилин, вимкнути плиту і знову дати грушам в сиропі повністю охолонути.
- Знову довести на слабкому вогні груші в сиропі до кипіння і проварити стільки ж – 5-6 хвилин, ще раз дати охолонути, повторити ще 1 раз.
- Коли груші в сиропі охолонуть після третьої варіння, знову на слабкому вогні довести їх до кипіння і кип'ятити вже 1 годину, періодично помішуючи.
- Розлити варення в стерилізовані банки місткістю 0,5 л і закатати стерильними кришками, залишити остигати при кімнатній температурі, не перегортаючи.
Густе варення з груш на зиму
Інгредієнти:
- Жовті груші (не дуже тверді, але не м'які) – 1 кг
- Цукор – 300 г
- Пектин желе – 1 пачка
Рецепт приготування густого грушевого варення на зиму:
- Помити груші та розрізати їх на половинки. Видалити серцевину і порізати часточками.
- Змішати пектин з 3 ст. л. цукрового піску і пересипати їм грушеві часточки. Залишити на 15 хвилин.
- Витримані груші поставити на маленький вогонь, накрити кришкою і довести до слабкого кипіння.
- У киплячі груші всипати цукор. Добре перемішати, довести до кипіння і проварити ще 5 хвилин без кришки.
- Гаряче варення розкласти в стерилізовані банки та закатати кришками.
Варення з груш і яблук
Інгредієнти:
- Стиглі груші – 2 кг
- Солодкі соковиті яблука – 1 кг
- Вода – 5-6 ст. л.
- Цукор – 1 кг
- Лимонна кислота – дрібка
Рецепт приготування яблучно-грушевого варення:
- Вимити груші, зняти шкірку, видалити серцевину, нарізати шматочками та тушкувати в невеликій кількості води до повного розм'якшення.
- Протерти через сито, пюре викласти в місткість для варіння варення, додати цукор, щіпку лимонної кислоти і яблука, очищені від шкірки та нарізані часточками.
- Варити шматочки яблук в грушевому пюре 15-20 хвилин, після чого залишити на годину остигати, за цей час підготувати банки.
- Знову довести варення до кипіння, зменшити вогонь і варити при мінімальному кипінні грушевого пюре не менше пів години. Розкласти по банках і закатати.
Джем з груш з корицею
Інгредієнти:
- Груші – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Цедра 1 апельсина
- Лимонна кислота – 1/3 ч. л.
- Кориця – 1/3 ч. л.
Рецепт приготування грушевого джему з корицею:
- Груші очистити від шкірки, нарізати середніми шматочками, засипати цукром і залишити на 1 годину.
- Коли груші пустять сік, перемішати та відправити масу на вогонь.
- Варити груші на повільному вогні, іноді перемішувати, близько 1 години. Після закінчення часу вимкнути вогонь і дати грушам охолонути протягом 3-4 годин. Далі знову відправити груші на маленький вогонь, варити, іноді перемішувати, близько години й знову залишити остигати близько 3-4 годин.
- Додати до груш цедру апельсина, лимонну кислоту і корицю. Довести до кипіння, варити вариво близько години та розливати по стерилізованих банках. Банки закрутити, перевернути та вкутати в теплу ковдру до повного охолодження. Зберігати варення в коморі.
Варення з груш та лимонів або апельсинів
Інгредієнти:
- Груші – 2 кг
- Лимон або апельсин – 1 шт.
- Цукор – 1, 5 кг
Рецепт приготування лимонно-грушевого або апельсиново-грушевого варення:
- Повністю зрізати шкірку і видалити насіння з перегородками. Потім нарізати грушки невеликими тонкими скибками.
- Перекласти підготовлені плоди в глибоку місткість і засипати цукровим піском. Перемішати ретельно, переконатися, що всі груші покриті рівним шаром цукру. Накрити кришкою і відправити в холодильник на 12 годин.
- За цей час груша дасть багато соку, і можна буде переходити до її варінні. Видавити сік з лимона і додати до плодів, перемішати та поставити на вогонь до закипання.
- Після того як маса закипить, вогонь зменшити й варити, помішуючи регулярно, приблизно 3 години. Коли вариво стане густим, всі плоди розваряться повністю, а сама маса поміняє колір з жовтого на карамельний – грушеве варення готове.
- Залишилося тільки розлити ласощі по стерильних баночках і закупорити, потім перевернути їх догори дном до повного охолодження.
- Зберігати грушеве варення потрібно далеко від прямих сонячних променів в прохолодному приміщенні.
Варення з груш швидко
Інгредієнти:
- Груша – 1 кг
- Вода – 2 склянки
- Ванілін – 5 грамів
- Лимонна кислота – 1 дрібка
- Цукор – 1 кг
Рецепт швидкого приготування грушевого варення:
- Помити груші в холодній проточній воді. Найкраще вибирати м'які сорти груш, оскільки вони найкращим чином підходять для приготування варення. Очистити фрукти від шкірки та вирізати серцевину. Для зручності краще спочатку розрізати груші вздовж, а після на четвертинки.
- В каструлю з киплячою водою помістити груші, де і варити їх протягом 5-7 хвилин.
- Тепер фрукти потрібно відкинути на друшляк, а воду, в якій вони варилися, використовувати як сироп.
- Додати в воду ванілін, лимонну кислоту, цукор. Помішуючи, довести до кипіння.
- Опустити груші в сироп і варити до готовності.
- Взяти краплю сиропу. Якщо вона повільно сповзає по похилій поверхні – варення готове.
Повидло з груш у мультиварці
Інгредієнти:
- Стиглі м'які груші – 1 кг
- Вода – 0,5 л
- Цукор – 0,8 кг
- Лимонна кислота – 0,5 ч.л.
Рецепт приготування грушевого повидла у мультиварці:
- Чим м'якше фрукти, тим швидше вони розваряться і тим більш однорідні стануть. Очистити груші від насіння і шкірки, зрізати підгнилі місця.
- Порізати фрукти довільними шматочками та викласти в мультиварку, налити воду і включити режим "Варка", при якому варити груші близько 20-30 хвилин до повного розм'якшення. Отримана маса повинна більше нагадувати пюре, ніж окремі шматочки фруктів.
- Холодне пюре перемолоти в блендері або перетерти через сито, потім повернути назад в мультиварку.
- Там засипати грушеву масу цукром і додати лимонну кислоту. Перемішати.
- У програмі "Тушкування" готувати варення з груш в мультиварці 30-50 хвилин, поки воно досить не загусне.
- Розкласти повидло по стерилізованих банках і закатати чистими прокип'яченими кришками. Після охолодження заховати в темне прохолодне місце.
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