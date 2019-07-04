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Варення з чорної смородини: 5 рецептів приготування на зиму з фото

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Варення зі смородини – смачна закрутка на зиму - фото 1
Варення зі смородини – смачна закрутка на зиму

Варення з чорної, білої і червоної смородини особливо смакує взимку, тому не полінуйтеся зробити закрутки. Простими та смачними рецептами приготування варення залюбки ділиться Радіо МАКСИМУМ.

Смажене варення зі смородини

Інгредієнти:​​

  • 3 ст. ягід смородини
  • 2 ст. цукру

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Варення з чорної смородини: 5 рецептів приготування на зиму з фото - фото 337987

Рецепт приготування смородинового варення:

  1. У сковороду насипати ягоди та цукор.
  2. Смажити до повного розчинення цукру, помішуючи дерев'яною ложкою, на середньому вогні.
  3. Викласти в стерильну банку.

Джем зі смородини на зиму

Інгредієнти:​​

  • 650 г чорної смородини
  • 350 г цукру
  • 5 коробочок кардамону
  • 0,5 палички кориці
  • сік половини лимона
  • цедра 1 апельсина, нарізана смужками
  • 0,5 ч. л. меленої гвоздики
Варення з чорної смородини: 5 рецептів приготування на зиму з фото - фото 337986

Рецепт приготування джему зі смородини покроково:

  1. Ягоди засипати цукром, залишити на кілька годин або на ніч.
  2. Додати всі прянощі, цедру апельсина (тільки помаранчеву частину) і сік лимона. Акуратно перемішати.
  3. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити близько 40 хвилин, регулярно помішуючи, до загусання.
  4. Перелити в стерилізовані банки місткістю 0,5 л.

Смородинове варення "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

  • 2 кг смородини
  • 1 кг цукру
Варення з чорної смородини: 5 рецептів приготування на зиму з фото - фото 337985

Рецепт приготування варення зі смородини "п'ятихвилинка":

  1. Ягоди добре промити та обсушити, скласти в каструлю.
  2. Додати цукор і перемішати. Дати постояти кілька годин.
  3. Довести до кипіння і варити на сильному вогні 5 хвилин.
  4. Розкласти у стерилізовані банки й закатати.

Желе з чорної смородини на зиму

Інгредієнти:​​

  • 6 склянок води
  • 1 кг ягід смородини
  • 2,5 кг цукру
Варення з чорної смородини: 5 рецептів приготування на зиму з фото - фото 337984

Рецепт приготування чорносмородинового варення:

  1. Закип'ятити воду, опустити в неї підготовлені ягоди та варити з моменту закипання протягом 2 хвилин.
  2. Гарячу ягідну масу протерти через сито з великою сіткою, додати цукор, знову поставити на вогонь і довести до кипіння.
  3. Через 3 хвилини зняти з вогню і розлити у стерилізовані банки. Закатати.

Густе варення "п'ятихвилинка" зі смородини

Інгредієнти:​​

  • 1 кг чорної, червоної або білої смородини
  • 1-1,3 кг цукру
Варення з чорної смородини: 5 рецептів приготування на зиму з фото - фото 337983

Рецепт приготування густого варення зі смородини:

  1. Викладіть ягоди в каструлю, засипте цукром і перемішайте.
  2. Поставте на слабкий вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння. Потім варите на середньому вогні, продовжуючи помішувати, ще 5 хвилин.
  3. У процесі приготування знімайте з варення пінку.
  4. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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