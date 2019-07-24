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Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао
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Варення зі слив смакує і як десерт, і як додаток до м'яса. Сливове варення можна зварити різними способами. Приготуйте смачний та запашний джем на зиму – ось прості рецепти для вас!
Варення зі слив венгерок
Інгредієнти:
- 1 кг слив
- 1 кг цукру (можна менше, якщо сливи стиглі, солодкі)
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Рецепт приготування сливового варення з венгерок покроково:
- Сливи миємо, даємо стекти воді, очистимо від кісточок.
- Викладаємо сливи шарами, серединкою вгору, посипаємо зверху шар цукру, потім знову шар слив, шар цукру. І так поки всі фрукти не закінчаться.
- Ми залишаємо сливи в цукрі на 5-7 годин, щоб з'явився сік. Соку виділяється дуже багато, додавати воду немає ніякої необхідності. Потім майбутнє варення можна ставити на вогонь.
- Довести сливи до кипіння, зняти обов'язково піну, дати покипіти 3 хвилини на повільному вогні, вимкнути.
- Відставити на 5-8 годин. Повторити процедуру ще два рази.
- Після третього закипання варити варення зі слив до потрібної вам густоти від 5 до 25 хвилин. Закатати в стерилізовані банки.
Варення зі слив з шоколадом
Інгредієнти:
- 500 грамів синіх слив (круглих або довгих), дуже стиглих і солодких
- 1 склянка цукру
- 1 пакетик ванільного цукру, трохи коньяку за бажанням
- 1/2 плитки чорного шоколаду без добавок
Як приготувати сливове варення з шоколадом:
- Вимийте сливи, складіть у каструлю, потім акуратно, прямо в каструлі, видаліть кісточки.
- Половинки слив засипте цукром, перемішайте і залиште на пів години. За цей час має виділитися досить соку, що дозволить почати варіння. Поставте каструльку на середній вогонь і доведіть до кипіння, старанно помішуючи.
- Зменште вогонь, коли сливи в солодкому сиропі закиплять. Варіть 45 хвилин, обов'язково помішуйте, частина сиропу можете видалити. З нього потім можна приготувати смачний кисіль.
- Після закінчення вищевказаного часу сливи остаточно розваряться. Ви можете зняти каструлю з плити, помити й простерилізувати банки.
- Дістаньте з холодильника заздалегідь куплену шоколадку. Розламайте плитку шоколаду на шматочки.
- Варення протріть через друшляк, стежте, щоб не було шкурок. Все в тій же каструлі доведіть протерте варення до кипіння, додайте ванільний цукор і шоколад. Варіть до повного розплавлення шоколаду, перемішайте для того, щоб вони рівномірно розподілилися.
- Варення киплячим розфасуйте в банки й закрутіть. Наповнені банки стерилізувати не потрібно. Перевертати варто для того, щоб переконатися в щільності прилягання кришки – вона повинна прилягати герметично.
Варення зі слив дольками
Інгредієнти:
- 2 кг слив темних пізніх сортів (вага після відділення кісточки)
- 1 кг цукру
- 1/2 ч. л. лимонної кислоти або 1 ст. л. соку лимона
Рецепт приготування варення зі слив шматочками:
- Кісточкові плоди варимо у скляній або емальованому посуді.
- Сливу миємо, відбраковуємо плоди з дефектами шкірки, відокремлюємо кісточки.
- Пошарово пересипаємо половинки плодів в мисці цукром.
- Готову масу залишаємо мінімум на ніч, а краще на добу. Кришкою не накривати, продукт повинен дихати.
- Слива пустить рясний сік. Ставимо місткість на малий вогонь, акуратно помішуючи (знизу-вгору, щоб підняти цукор), доводимо до кипіння.
- Більше, до самого розливу по банках, не торкаємося варення ніякими ложками й лопатками, тільки для зняття пінки.
- Маса повільно кипить 3 хвилини, потім вимикаємо конфорку, чекаємо повного охолодження.
- Повторюємо процедуру: нагріваємо, 3 хвилини кип'ятимо. Не перемішуємо! Знову чекаємо, поки охолоне.
- Третій раз, після трихвилинного кипіння, висипаємо лимонну кислоту, акуратно помішувати, знімаємо піну і кип'ятимо ще 3 хв.
- Глибокою ложкою розливаємо в підготовлені стерилізовані банки, закочує, перевертаємо, укутуємо.
Сливове варення в духовці
Інгредієнти:
- 1 кг слив
- 500 грамів цукру
- 1 паличка кориці
- 2 зірочки бадьяна
- 2 бутони сушеної гвоздики
- 2 чайні ложки лимонного соку
Рецепт приготування повидла в духовці:
- Спеції додавати можна які хочете і скільки, лимонний сік кладемо в обов'язковому порядку.
- Сливи розрізаємо навпіл, прибираємо кісточку і кладемо у форму, яку можна потім поставити в духовку. Сливи засипаємо рівномірно цукром.
- Наші прянощі загортаємо в марлю, зав'язуємо і кладемо до слив (куди-небудь в серединку). Збризкуємо лимонним соком і залишаємо на 2 години.
- Прянощі прибираємо і ставимо сливи в розігріту до 150 градусів духовку на 1,5 години. Періодично помішувати, щоб цукор розчинявся краще. Духовки у всіх різні, як тільки побачите, що сироп потрібної вам густоти, виймайте.
- Розкладіть у стерилізовані банки й закрийте кришками.
Варення зі слив з горіхами
Інгредієнти:
- 1,3 кг слив
- 1 кг цукру
- 0,5 л води фільтрованої
- Волоські горіхи – на кожну сливу половинка ядра
Як варити сливове варення з горіхами:
- Найголовніше – відбір слив, вони повинні бути приблизно однаковими за розміром, без гнилі, чорних крапок і вм'ятости.
- Тепер потрібно видавлювати кісточки, не розрізаючи плодів. Робити це можна за допомогою олівця або гострим ножем в сливі зробити невеликий надріз, через який дістати кісточку.
- Зварити сироп з води та цукру. Готовим сиропом залити сливи, очищені від кісточок. Варити 5 хвилин, залишити.
- Цю процедуру повторити ще 3 рази, кожен раз витримувати варення в холодному місці 3-4 години.
- Горіхи очистити від шкаралупи й перегородок. Розрізати навпіл.
- Сливи відкинути на друшляк, злити сироп. Половинками ядер начинити плоди.
- Сироп прогріти. Сливи розфасувати по стерилізованих місткостях, зверху долити гарячий сироп. Кришки простерилізувати, закупорити.
Варення зі слив з какао
Інгредієнти:
- 1 кг слив без кісточок
- 1 кг цукру
- 1,5 ст. л. какао
- 100 мл води фільтрованої
Рецепт приготування сливового варення з какао:
- Сливи перебрати. Розрізати. Кісточки викинути.
- Пересипати цукром, так сливи швидше пустять сік. Витримати кілька годин.
- Поставити варитися, вливши воду, всипати какао і перемішавши.
- Спочатку вогонь зробити досить сильний, потім зменшити до дуже малого.
- Час варіння – близько години, доведеться постійне спостерігати за процесом і час від часу помішувати.
Сливовий джем без цукру
Інгредієнти:
- Стиглі сливи – 2 кг
Рецепт приготування сливового варення без цукру:
- Стиглі сливи ретельно помити, розрізати на дві частини видалити кісточки.
- Часточки сливи скласти в місткість для варіння варення і залишити на годину-дві.
- Поставити варення на слабкий вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити 15 хвилин і зняти з вогню. Дати варення охолонути й настоятися протягом 8 годин.
- Потім повторити процедуру ще 2-3 рази. На останньому етапі варіння можна додати в варення трохи меду.
- Варення гарячим перелити в банки й дати йому охолонути. Після цього закрити кришками. Зберігати сливове варення без цукру в сухому прохолодному місці.
- Смачного!
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