Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао

  • 9
Як приготувати варення зі слив - фото 1
Як приготувати варення зі слив

Варення зі слив смакує і як десерт, і як додаток до м'яса. Сливове варення можна зварити різними способами. Приготуйте смачний та запашний джем на зиму – ось прості рецепти для вас!

Варення зі слив венгерок

Інгредієнти:​​

  • 1 кг слив
  • 1 кг цукру (можна менше, якщо сливи стиглі, солодкі)

Це смачно: Варення з яблук: прості рецепти приготування

Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343106

Рецепт приготування сливового варення з венгерок покроково:

  1. Сливи миємо, даємо стекти воді, очистимо від кісточок.
  2. Викладаємо сливи шарами, серединкою вгору, посипаємо зверху шар цукру, потім знову шар слив, шар цукру. І так поки всі фрукти не закінчаться.
  3. Ми залишаємо сливи в цукрі на 5-7 годин, щоб з'явився сік. Соку виділяється дуже багато, додавати воду немає ніякої необхідності. Потім майбутнє варення можна ставити на вогонь.
  4. Довести сливи до кипіння, зняти обов'язково піну, дати покипіти 3 хвилини на повільному вогні, вимкнути.
  5. Відставити на 5-8 годин. Повторити процедуру ще два рази.
  6. Після третього закипання варити варення зі слив до потрібної вам густоти від 5 до 25 хвилин. Закатати в стерилізовані банки.

Варення зі слив з шоколадом

Інгредієнти:​​

  • 500 грамів синіх слив (круглих або довгих), дуже стиглих і солодких
  • 1 склянка цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру, трохи коньяку за бажанням
  • 1/2 плитки чорного шоколаду без добавок
Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343112

Як приготувати сливове варення з шоколадом:

  1. Вимийте сливи, складіть у каструлю, потім акуратно, прямо в каструлі, видаліть кісточки.
  2. Половинки слив засипте цукром, перемішайте і залиште на пів години. За цей час має виділитися досить соку, що дозволить почати варіння. Поставте каструльку на середній вогонь і доведіть до кипіння, старанно помішуючи.
  3. Зменште вогонь, коли сливи в солодкому сиропі закиплять. Варіть 45 хвилин, обов'язково помішуйте, частина сиропу можете видалити. З нього потім можна приготувати смачний кисіль.
  4. Після закінчення вищевказаного часу сливи остаточно розваряться. Ви можете зняти каструлю з плити, помити й простерилізувати банки.
  5. Дістаньте з холодильника заздалегідь куплену шоколадку. Розламайте плитку шоколаду на шматочки.
  6. Варення протріть через друшляк, стежте, щоб не було шкурок. Все в тій же каструлі доведіть протерте варення до кипіння, додайте ванільний цукор і шоколад. Варіть до повного розплавлення шоколаду, перемішайте для того, щоб вони рівномірно розподілилися.
  7. Варення киплячим розфасуйте в банки й закрутіть. Наповнені банки стерилізувати не потрібно. Перевертати варто для того, щоб переконатися в щільності прилягання кришки – вона повинна прилягати герметично.

Варення зі слив дольками

Інгредієнти:​​

  • 2 кг слив темних пізніх сортів (вага після відділення кісточки)
  • 1 кг цукру
  • 1/2 ч. л. лимонної кислоти або 1 ст. л. соку лимона
Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343107

Рецепт приготування варення зі слив шматочками:

  1. Кісточкові плоди варимо у скляній або емальованому посуді.
  2. Сливу миємо, відбраковуємо плоди з дефектами шкірки, відокремлюємо кісточки.
  3. Пошарово пересипаємо половинки плодів в мисці цукром.
  4. Готову масу залишаємо мінімум на ніч, а краще на добу. Кришкою не накривати, продукт повинен дихати.
  5. Слива пустить рясний сік. Ставимо місткість на малий вогонь, акуратно помішуючи (знизу-вгору, щоб підняти цукор), доводимо до кипіння.
  6. Більше, до самого розливу по банках, не торкаємося варення ніякими ложками й лопатками, тільки для зняття пінки.
  7. Маса повільно кипить 3 хвилини, потім вимикаємо конфорку, чекаємо повного охолодження.
  8. Повторюємо процедуру: нагріваємо, 3 хвилини кип'ятимо. Не перемішуємо! Знову чекаємо, поки охолоне.
  9. Третій раз, після трихвилинного кипіння, висипаємо лимонну кислоту, акуратно помішувати, знімаємо піну і кип'ятимо ще 3 хв.
  10. Глибокою ложкою розливаємо в підготовлені стерилізовані банки, закочує, перевертаємо, укутуємо.

Сливове варення в духовці

Інгредієнти:​​

  • 1 кг слив
  • 500 грамів цукру
  • 1 паличка кориці
  • 2 зірочки бадьяна
  • 2 бутони сушеної гвоздики
  • 2 чайні ложки лимонного соку
Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343110

Рецепт приготування повидла в духовці:

  1. Спеції додавати можна які хочете і скільки, лимонний сік кладемо в обов'язковому порядку.
  2. Сливи розрізаємо навпіл, прибираємо кісточку і кладемо у форму, яку можна потім поставити в духовку. Сливи засипаємо рівномірно цукром.
  3. Наші прянощі загортаємо в марлю, зав'язуємо і кладемо до слив (куди-небудь в серединку). Збризкуємо лимонним соком і залишаємо на 2 години.
  4. Прянощі прибираємо і ставимо сливи в розігріту до 150 градусів духовку на 1,5 години. Періодично помішувати, щоб цукор розчинявся краще. Духовки у всіх різні, як тільки побачите, що сироп потрібної вам густоти, виймайте.
  5. Розкладіть у стерилізовані банки й закрийте кришками.

Варення зі слив з горіхами

Інгредієнти:​​

  • 1,3 кг слив
  • 1 кг цукру
  • 0,5 л води фільтрованої
  • Волоські горіхи – на кожну сливу половинка ядра
Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343105

Як варити сливове варення з горіхами:

  1. Найголовніше – відбір слив, вони повинні бути приблизно однаковими за розміром, без гнилі, чорних крапок і вм'ятости.
  2. Тепер потрібно видавлювати кісточки, не розрізаючи плодів. Робити це можна за допомогою олівця або гострим ножем в сливі зробити невеликий надріз, через який дістати кісточку.
  3. Зварити сироп з води та цукру. Готовим сиропом залити сливи, очищені від кісточок. Варити 5 хвилин, залишити.
  4. Цю процедуру повторити ще 3 рази, кожен раз витримувати варення в холодному місці 3-4 години.
  5. Горіхи очистити від шкаралупи й перегородок. Розрізати навпіл.
  6. Сливи відкинути на друшляк, злити сироп. Половинками ядер начинити плоди.
  7. Сироп прогріти. Сливи розфасувати по стерилізованих місткостях, зверху долити гарячий сироп. Кришки простерилізувати, закупорити.

Варення зі слив з какао

Інгредієнти:​​

  • 1 кг слив без кісточок
  • 1 кг цукру
  • 1,5 ст. л. какао
  • 100 мл води фільтрованої
Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343109

Рецепт приготування сливового варення з какао:

  1. Сливи перебрати. Розрізати. Кісточки викинути.
  2. Пересипати цукром, так сливи швидше пустять сік. Витримати кілька годин.
  3. Поставити варитися, вливши воду, всипати какао і перемішавши.
  4. Спочатку вогонь зробити досить сильний, потім зменшити до дуже малого.
  5. Час варіння – близько години, доведеться постійне спостерігати за процесом і час від часу помішувати.

Сливовий джем без цукру

Інгредієнти:​​

  • Стиглі сливи – 2 кг
Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао - фото 343111

Рецепт приготування сливового варення без цукру:

  1. Стиглі сливи ретельно помити, розрізати на дві частини видалити кісточки.
  2. Часточки сливи скласти в місткість для варіння варення і залишити на годину-дві.
  3. Поставити варення на слабкий вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити 15 хвилин і зняти з вогню. Дати варення охолонути й настоятися протягом 8 годин.
  4. Потім повторити процедуру ще 2-3 рази. На останньому етапі варіння можна додати в варення трохи меду.
  5. Варення гарячим перелити в банки й дати йому охолонути. Після цього закрити кришками. Зберігати сливове варення без цукру в сухому прохолодному місці.
  6. Смачного!

Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • 21 липня, 10:27
  • 388
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 980
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1631930
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне