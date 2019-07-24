Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао

Варення зі слив смакує і як десерт, і як додаток до м'яса. Сливове варення можна зварити різними способами. Приготуйте смачний та запашний джем на зиму – ось прості рецепти для вас!

Варення зі слив венгерок

Інгредієнти:​​

1 кг слив

1 кг цукру (можна менше, якщо сливи стиглі, солодкі)

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Рецепт приготування сливового варення з венгерок покроково:

Сливи миємо, даємо стекти воді, очистимо від кісточок. Викладаємо сливи шарами, серединкою вгору, посипаємо зверху шар цукру, потім знову шар слив, шар цукру. І так поки всі фрукти не закінчаться. Ми залишаємо сливи в цукрі на 5-7 годин, щоб з'явився сік. Соку виділяється дуже багато, додавати воду немає ніякої необхідності. Потім майбутнє варення можна ставити на вогонь. Довести сливи до кипіння, зняти обов'язково піну, дати покипіти 3 хвилини на повільному вогні, вимкнути. Відставити на 5-8 годин. Повторити процедуру ще два рази. Після третього закипання варити варення зі слив до потрібної вам густоти від 5 до 25 хвилин. Закатати в стерилізовані банки.

Варення зі слив з шоколадом

Інгредієнти:​​

500 грамів синіх слив (круглих або довгих), дуже стиглих і солодких

1 склянка цукру

1 пакетик ванільного цукру, трохи коньяку за бажанням

1/2 плитки чорного шоколаду без добавок

Як приготувати сливове варення з шоколадом:

Вимийте сливи, складіть у каструлю, потім акуратно, прямо в каструлі, видаліть кісточки. Половинки слив засипте цукром, перемішайте і залиште на пів години. За цей час має виділитися досить соку, що дозволить почати варіння. Поставте каструльку на середній вогонь і доведіть до кипіння, старанно помішуючи. Зменште вогонь, коли сливи в солодкому сиропі закиплять. Варіть 45 хвилин, обов'язково помішуйте, частина сиропу можете видалити. З нього потім можна приготувати смачний кисіль. Після закінчення вищевказаного часу сливи остаточно розваряться. Ви можете зняти каструлю з плити, помити й простерилізувати банки. Дістаньте з холодильника заздалегідь куплену шоколадку. Розламайте плитку шоколаду на шматочки. Варення протріть через друшляк, стежте, щоб не було шкурок. Все в тій же каструлі доведіть протерте варення до кипіння, додайте ванільний цукор і шоколад. Варіть до повного розплавлення шоколаду, перемішайте для того, щоб вони рівномірно розподілилися. Варення киплячим розфасуйте в банки й закрутіть. Наповнені банки стерилізувати не потрібно. Перевертати варто для того, щоб переконатися в щільності прилягання кришки – вона повинна прилягати герметично.

Варення зі слив дольками

Інгредієнти:​​

2 кг слив темних пізніх сортів (вага після відділення кісточки)

1 кг цукру

1/2 ч. л. лимонної кислоти або 1 ст. л. соку лимона

Рецепт приготування варення зі слив шматочками:

Кісточкові плоди варимо у скляній або емальованому посуді. Сливу миємо, відбраковуємо плоди з дефектами шкірки, відокремлюємо кісточки. Пошарово пересипаємо половинки плодів в мисці цукром. Готову масу залишаємо мінімум на ніч, а краще на добу. Кришкою не накривати, продукт повинен дихати. Слива пустить рясний сік. Ставимо місткість на малий вогонь, акуратно помішуючи (знизу-вгору, щоб підняти цукор), доводимо до кипіння. Більше, до самого розливу по банках, не торкаємося варення ніякими ложками й лопатками, тільки для зняття пінки. Маса повільно кипить 3 хвилини, потім вимикаємо конфорку, чекаємо повного охолодження. Повторюємо процедуру: нагріваємо, 3 хвилини кип'ятимо. Не перемішуємо! Знову чекаємо, поки охолоне. Третій раз, після трихвилинного кипіння, висипаємо лимонну кислоту, акуратно помішувати, знімаємо піну і кип'ятимо ще 3 хв. Глибокою ложкою розливаємо в підготовлені стерилізовані банки, закочує, перевертаємо, укутуємо.

Сливове варення в духовці

Інгредієнти:​​

1 кг слив

500 грамів цукру

1 паличка кориці

2 зірочки бадьяна

2 бутони сушеної гвоздики

2 чайні ложки лимонного соку

Рецепт приготування повидла в духовці:

Спеції додавати можна які хочете і скільки, лимонний сік кладемо в обов'язковому порядку. Сливи розрізаємо навпіл, прибираємо кісточку і кладемо у форму, яку можна потім поставити в духовку. Сливи засипаємо рівномірно цукром. Наші прянощі загортаємо в марлю, зав'язуємо і кладемо до слив (куди-небудь в серединку). Збризкуємо лимонним соком і залишаємо на 2 години. Прянощі прибираємо і ставимо сливи в розігріту до 150 градусів духовку на 1,5 години. Періодично помішувати, щоб цукор розчинявся краще. Духовки у всіх різні, як тільки побачите, що сироп потрібної вам густоти, виймайте. Розкладіть у стерилізовані банки й закрийте кришками.

Варення зі слив з горіхами

Інгредієнти:​​

1,3 кг слив

1 кг цукру

0,5 л води фільтрованої

Волоські горіхи – на кожну сливу половинка ядра

Як варити сливове варення з горіхами:

Найголовніше – відбір слив, вони повинні бути приблизно однаковими за розміром, без гнилі, чорних крапок і вм'ятости. Тепер потрібно видавлювати кісточки, не розрізаючи плодів. Робити це можна за допомогою олівця або гострим ножем в сливі зробити невеликий надріз, через який дістати кісточку. Зварити сироп з води та цукру. Готовим сиропом залити сливи, очищені від кісточок. Варити 5 хвилин, залишити. Цю процедуру повторити ще 3 рази, кожен раз витримувати варення в холодному місці 3-4 години. Горіхи очистити від шкаралупи й перегородок. Розрізати навпіл. Сливи відкинути на друшляк, злити сироп. Половинками ядер начинити плоди. Сироп прогріти. Сливи розфасувати по стерилізованих місткостях, зверху долити гарячий сироп. Кришки простерилізувати, закупорити.

Варення зі слив з какао

Інгредієнти:​​

1 кг слив без кісточок

1 кг цукру

1,5 ст. л. какао

100 мл води фільтрованої

Рецепт приготування сливового варення з какао:

Сливи перебрати. Розрізати. Кісточки викинути. Пересипати цукром, так сливи швидше пустять сік. Витримати кілька годин. Поставити варитися, вливши воду, всипати какао і перемішавши. Спочатку вогонь зробити досить сильний, потім зменшити до дуже малого. Час варіння – близько години, доведеться постійне спостерігати за процесом і час від часу помішувати.

Сливовий джем без цукру

Інгредієнти:​​

Стиглі сливи – 2 кг

Рецепт приготування сливового варення без цукру:

Стиглі сливи ретельно помити, розрізати на дві частини видалити кісточки. Часточки сливи скласти в місткість для варіння варення і залишити на годину-дві. Поставити варення на слабкий вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити 15 хвилин і зняти з вогню. Дати варення охолонути й настоятися протягом 8 годин. Потім повторити процедуру ще 2-3 рази. На останньому етапі варіння можна додати в варення трохи меду. Варення гарячим перелити в банки й дати йому охолонути. Після цього закрити кришками. Зберігати сливове варення без цукру в сухому прохолодному місці. Смачного!

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