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Молода картопля: рецепти, як приготувати улюблену страву вдома

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Готуйте простий ароматний гарнір з молодої картоплі - фото 1
Готуйте простий ароматний гарнір з молодої картоплі / cookingman

Як приготувати молоду картоплю швидко і смачно? Цікаві рецепти приготування вареної молодої картоплі з кропом, цибулею та соусами – на Радіо МАКСИМУМ. Смачного!

Ароматна молода картопля зі спеціями

Інгредієнти:

  • Картопля молода – 12-14 шт.
  • Оливкова олія – 30 г
  • Чилі червоний, сушений, розтертий в порошок – 1/2 ч. л.
  • Насіння кумина – 1/2 ч. л.
  • Насіння фенхелю – 1/2 ч. л.
  • Насіння коріандру – 1/2 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Перець чилі свіжий – 1-4 шт.
  • Листя кінзи – 15 г

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Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258775

Рецепт приготування ароматної молодої картоплі зі спеціями:

  1. Молоду картоплю відварити в злегка підсоленій воді до м'якого стану, але не переварюючи, щоб бульба зберегла форму. Готову картоплю відкинути на друшляк, дати воді стекти.
  2. У глибокій сковороді розігріти на середньо-сильному вогні оливкову олію, потім зменшити вогонь до середнього. Висипати в розігріту сковороду сушений чилі, насіння кумина, фенхелю, коріандр і сіль, смажити, помішуючи, 30-40 секунд.
  3. Додати в сковороду різану цибулю і смажити до золотистого кольору. Викласти картоплю, різаний чилі і рубану кінзу, добре перемішати.
  4. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковорідку кришкою і готувати молоду картоплю 5-7 хвилин. Подавати молоду картоплю гарячою, посипавши листочками кінзи.

Складність приготування (6/10), витрачений час 40 хвилин.

Печеня з молодою картоплею

Інгредієнти:

  • Корейка свиняча
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Перець великий солодкий – 1 шт.
  • Перець гострий – 1 шт.
  • Гриби – жменя
  • Картопля молода – 6-7 шт.
  • Часник
  • Зелень свіжа
  • Олія
Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258776

Рецепт приготування печені з молодою картоплею:

  1. Наріжемо м'ясо, перець і гриби тонкими скибочками. Молоду картоплю нарізаємо кружечками разом зі шкіркою і промиваємо від крохмалю, щоб вона не злипалися. Цибулю наріжемо півкільцями, часник просто порубати.
  2. Ставимо дві сковороди на вогонь. Виливаємо в одну сковороду чашку рослинної олії, кількість залежить від вашої сковороди, але не скупіться, налийте хоча б на палець. Як тільки олія розігрілася, відправляємо в неї наші "монетки" з картоплі.
  3. А в другу сковороду викладаємо і постійно помішуючи, швидко обсмажуємо м'ясо. Як тільки воно вкрилося скоринкою, витягуємо і відкладаємо поки в сторону. Обсмажуємо цибулю з часником і як тільки вони почнуть золотитися, додаємо гриби і перець. Обсмажуємо так само все до рум'янцю.
  4. Ну ось і прийшла пора все об'єднувати. Додаємо до грибів м'ясо, картоплю відкидаємо на сітку, даємо стекти олії і відправляємо до решти, приправляємо перцем, посипаємо кропом і обсмажуємо трохи все разом, щоб всі компоненти нашої печені об'єднали свої запахи.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

Курячі котлети з молодою картоплею

Інгредієнти:

  • Курячий фарш – 500 г
  • Петрушка свіжа – ¼ склянки
  • Цибуля зелена – ¼ склянки
  • Лимонний сік – 2 ст. л.
  • Часниковий порошок – 1 ч. л.
  • Цибулевий порошок – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець – 1 ч. л.
  • Оливкова олія ​​– 3 ст. л.
  • Картопля молода – 4 шт.
  • Помідори консервовані – 300 г
  • Соус барбекю – ¼ склянки
  • Сир чеддер і зелена цибуля
Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258777

Рецепт приготування курячих котлет з молодою картоплею:

  1. У великій мисці з'єднати фарш, рубану петрушку, зелену цибулю, лимонний сік, часниковий і цибульний порошки, ½ чайної ложки солі і ½ чайної ложки чорного перцю. Перемішати все до однорідного стану і розділити масу на 4 частини. З кожної частини сформувати котлету.
  2. У великій сковороді на середньому вогні розігріти 2 столові ложки оливкової олії. На розігріту сковороду викласти котлети, накрити кришкою і смажити до коричневого кольору, десь 6 хвилин з кожного боку. Готові котлети перекласти на тарілку і накрити фольгою, щоб вони збереглися теплими.
  3. У великій мисці з'єднати картоплю, 1 столову ложку олії, ½ чайної ложки солі і ½ чайної ложки перцю. Добре перемішати. Викласти цю масу на сковороду, накрити кришкою і смажити до м'якого стану, 10 хвилин.
  4. У невеликому сотейнику змішати соус барбекю і різані помідори, довести до кипіння і відразу ж прибрати сотейник з плити. Подавати курячі котлети з картоплею, з соусом і посипати сиром і зеленою цибулею.

Складність приготування (7/10), витрачений час 50 хвилин.

Молода картопля по-селянськи

Інгредієнти:

  • Картопля – 0,5 кг
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Соус соєвий – 1 ст. ложка
  • Сметана – 2-3 ст. ложки
  • Сіль за смаком
  • Кріп свіжий за смаком
  • Базилік свіжий за смаком
Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258786

Рецепт приготування молодої картоплі по-селянськи:

  1. Дрібну картоплю миємо під проточною холодною водою. Чисту картоплю викладаємо на рушник.
  2. Розігріваємо сковорідку, вливаємо туди соняшникову олію і соєвий соус. Викладаємо картоплю в розігріту олію і смажимо на великому вогні, постійно помішуючи, протягом 5 хвилин. Потім робимо маленький вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо ще 15 хвилин.
  3. Подрібнюємо кріп і часник. Солимо і рубаємо часник із зеленню ножем. Відставляємо поки в сторону. Дрібно рубаємо базилік, поки він не пустить сік. Додаємо базилік в сметану і перемішуємо. Даємо постояти.
  4. Картоплю без олії перекладаємо в окрему ємність, змішуємо із зеленню і кропом. Молода картопля по-селянськи готова. Подаємо її зі сметанним соусом.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Молода картопля з цибулею, запечена в духовці

Інгредієнти:

  • Масло вершкове – 40 г
  • Часник – 4 зубки
  • Картопля молода – 900 г
  • Цибуля ріпчаста – 450 г
  • Бульйон курячий або яловичий – 450 г
  • Сіль і чорний мелений перець за смаком
Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258778

Рецепт приготування молодої картоплі з цибулею, запеченої в духовці:

  1. Велику форму змастити вершковим маслом (близько 2 столових ложок). Злегка посипати форму різаним часником. Включити духовку для попереднього розігріву до 180 градусів.
  2. У підготовлену форму викласти шарами картоплю і цибулю, злегка посипаючи кожен шар сіллю і перцем. Останній, картопляний шар посипати різаним часником і маслом, що залишилося. Залити молоду картоплю з цибулею бульйоном, накрити форму фольгою.
  3. Поставити форму з картоплею в розігріту духовку і запікати 1-1/2 години, потім збільшити температуру до 200 градусів, зняти з форми фольгу і готувати молоду картоплю з цибулею ще 35-50 хвилин.

Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.

Молода картопля з гострим томатним соусом

Інгредієнти:

  • Картопля молода – 900 г
  • Оливкова олія – ​​60 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 2 зубки
  • Томатна паста – 15 г
  • Помідори консервовані – 200 г
  • Червоний винний оцет – 15 г
  • Перець чилі, сушений – 2-3 шт.
  • Паприка – 5 г
  • Сіль і чорний мелений перець
  • Листочки петрушки для сервірування
Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258780

Рецепт приготування молодої картоплі з гострим томантим соусом:

  1. Молоду картопля скласти у велику каструлю, залити холодною водою і на сильному вогні довести до кипіння. Насипати 1 чайну ложку солі, зменшити вогонь і варити до м'якого стану картоплі (не переварювати), близько 15 хвилин.
  2. У великій сковороді розігріти оливкову олію, висипати на розігріту сковороду цибулю і часник, смажити на повільному вогні, періодично помішуючи, 5 хвилин, до м'якого стану. Додати в сковороду томатну пасту, помідори, оцет, чилі і паприку, готувати 5 хвилин.
  3. Викласти в сковороду з соусом молоду картоплю і добре перемішати. Накрити сковороду кришкою і готувати 8-10 хвилин. Картоплю добре посолити і поперчити і подавати з соусом на теплих, порційних тарілках. Прикрасити молоду картоплю петрушкою.

Складність приготування (5/10), витрачений час 35 хвилин.

Молода картопля з реберцями у рукаві

Інгредієнти:

  • Картопля молода – 1 кг
  • Реберця свинячі (копчені) – 500-700 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Кріп або петрушка – 1/2 пучка
  • Масло вершкове (розтоплене) – 50 г
  • Сіль за смаком
  • Перець за смаком
Як смачно приготувати молоду картоплю вдома - фото 258781

Рецепт приготування молодої картоплі з реберцями у рукаві:

  1. З реберець зріжте м'ясо, порубайте його дуже дрібно. Молоду картоплю добре вимийте. Зелень і часник дрібно порубати.
  2. У пакет (рукав) для запікання складіть картоплю, м'ясо, вершкове масло, часник і зелень. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте картоплю з м'ясом, маслом і прянощами.
  3. Помістіть пакет з картоплею на деко і відправте її в рукаві у духовку, розігріту до 180 градусів. Запікайте молоду картоплю з копченим м'ясом, часником і зеленню хвилин 30-40 (в залежності від розміру картоплі).

Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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