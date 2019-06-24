Молода картопля: рецепти, як приготувати улюблену страву вдома

Як приготувати молоду картоплю швидко і смачно? Цікаві рецепти приготування вареної молодої картоплі з кропом, цибулею та соусами – на Радіо МАКСИМУМ. Смачного!

Ароматна молода картопля зі спеціями

Інгредієнти:​

Картопля молода – 12-14 шт.

Оливкова олія – 30 г

Чилі червоний, сушений, розтертий в порошок – 1/2 ч. л.

Насіння кумина – 1/2 ч. л.

Насіння фенхелю – 1/2 ч. л.

Насіння коріандру – 1/2 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Перець чилі свіжий – 1-4 шт.

Листя кінзи – 15 г

І ще: Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування ароматної молодої картоплі зі спеціями:

Молоду картоплю відварити в злегка підсоленій воді до м'якого стану, але не переварюючи, щоб бульба зберегла форму. Готову картоплю відкинути на друшляк, дати воді стекти. У глибокій сковороді розігріти на середньо-сильному вогні оливкову олію, потім зменшити вогонь до середнього. Висипати в розігріту сковороду сушений чилі, насіння кумина, фенхелю, коріандр і сіль, смажити, помішуючи, 30-40 секунд. Додати в сковороду різану цибулю і смажити до золотистого кольору. Викласти картоплю, різаний чилі і рубану кінзу, добре перемішати. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковорідку кришкою і готувати молоду картоплю 5-7 хвилин. Подавати молоду картоплю гарячою, посипавши листочками кінзи.

Складність приготування (6/10), витрачений час 40 хвилин.

Печеня з молодою картоплею

Інгредієнти:

Корейка свиняча

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Перець великий солодкий – 1 шт.

Перець гострий – 1 шт.

Гриби – жменя

Картопля молода – 6-7 шт.

Часник

Зелень свіжа

Олія

Рецепт приготування печені з молодою картоплею:

Наріжемо м'ясо, перець і гриби тонкими скибочками. Молоду картоплю нарізаємо кружечками разом зі шкіркою і промиваємо від крохмалю, щоб вона не злипалися. Цибулю наріжемо півкільцями, часник просто порубати. Ставимо дві сковороди на вогонь. Виливаємо в одну сковороду чашку рослинної олії, кількість залежить від вашої сковороди, але не скупіться, налийте хоча б на палець. Як тільки олія розігрілася, відправляємо в неї наші "монетки" з картоплі. А в другу сковороду викладаємо і постійно помішуючи, швидко обсмажуємо м'ясо. Як тільки воно вкрилося скоринкою, витягуємо і відкладаємо поки в сторону. Обсмажуємо цибулю з часником і як тільки вони почнуть золотитися, додаємо гриби і перець. Обсмажуємо так само все до рум'янцю. Ну ось і прийшла пора все об'єднувати. Додаємо до грибів м'ясо, картоплю відкидаємо на сітку, даємо стекти олії і відправляємо до решти, приправляємо перцем, посипаємо кропом і обсмажуємо трохи все разом, щоб всі компоненти нашої печені об'єднали свої запахи.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

Курячі котлети з молодою картоплею

Інгредієнти:

Курячий фарш – 500 г

Петрушка свіжа – ¼ склянки

Цибуля зелена – ¼ склянки

Лимонний сік – 2 ст. л.

Часниковий порошок – 1 ч. л.

Цибулевий порошок – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Чорний мелений перець – 1 ч. л.

Оливкова олія ​​– 3 ст. л.

Картопля молода – 4 шт.

Помідори консервовані – 300 г

Соус барбекю – ¼ склянки

Сир чеддер і зелена цибуля

Рецепт приготування курячих котлет з молодою картоплею:

У великій мисці з'єднати фарш, рубану петрушку, зелену цибулю, лимонний сік, часниковий і цибульний порошки, ½ чайної ложки солі і ½ чайної ложки чорного перцю. Перемішати все до однорідного стану і розділити масу на 4 частини. З кожної частини сформувати котлету. У великій сковороді на середньому вогні розігріти 2 столові ложки оливкової олії. На розігріту сковороду викласти котлети, накрити кришкою і смажити до коричневого кольору, десь 6 хвилин з кожного боку. Готові котлети перекласти на тарілку і накрити фольгою, щоб вони збереглися теплими. У великій мисці з'єднати картоплю, 1 столову ложку олії, ½ чайної ложки солі і ½ чайної ложки перцю. Добре перемішати. Викласти цю масу на сковороду, накрити кришкою і смажити до м'якого стану, 10 хвилин. У невеликому сотейнику змішати соус барбекю і різані помідори, довести до кипіння і відразу ж прибрати сотейник з плити. Подавати курячі котлети з картоплею, з соусом і посипати сиром і зеленою цибулею.

Складність приготування (7/10), витрачений час 50 хвилин.

Молода картопля по-селянськи

Інгредієнти:

Картопля – 0,5 кг

Часник – 2-3 зубчики

Соус соєвий – 1 ст. ложка

Сметана – 2-3 ст. ложки

Сіль за смаком

Кріп свіжий за смаком

Базилік свіжий за смаком

Рецепт приготування молодої картоплі по-селянськи:

Дрібну картоплю миємо під проточною холодною водою. Чисту картоплю викладаємо на рушник. Розігріваємо сковорідку, вливаємо туди соняшникову олію і соєвий соус. Викладаємо картоплю в розігріту олію і смажимо на великому вогні, постійно помішуючи, протягом 5 хвилин. Потім робимо маленький вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо ще 15 хвилин. Подрібнюємо кріп і часник. Солимо і рубаємо часник із зеленню ножем. Відставляємо поки в сторону. Дрібно рубаємо базилік, поки він не пустить сік. Додаємо базилік в сметану і перемішуємо. Даємо постояти. Картоплю без олії перекладаємо в окрему ємність, змішуємо із зеленню і кропом. Молода картопля по-селянськи готова. Подаємо її зі сметанним соусом.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Молода картопля з цибулею, запечена в духовці

Інгредієнти:

Масло вершкове – 40 г

Часник – 4 зубки

Картопля молода – 900 г

Цибуля ріпчаста – 450 г

Бульйон курячий або яловичий – 450 г

Сіль і чорний мелений перець за смаком

Рецепт приготування молодої картоплі з цибулею, запеченої в духовці:

Велику форму змастити вершковим маслом (близько 2 столових ложок). Злегка посипати форму різаним часником. Включити духовку для попереднього розігріву до 180 градусів. У підготовлену форму викласти шарами картоплю і цибулю, злегка посипаючи кожен шар сіллю і перцем. Останній, картопляний шар посипати різаним часником і маслом, що залишилося. Залити молоду картоплю з цибулею бульйоном, накрити форму фольгою. Поставити форму з картоплею в розігріту духовку і запікати 1-1/2 години, потім збільшити температуру до 200 градусів, зняти з форми фольгу і готувати молоду картоплю з цибулею ще 35-50 хвилин.

Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.

Молода картопля з гострим томатним соусом

Інгредієнти:

Картопля молода – 900 г

Оливкова олія – ​​60 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 2 зубки

Томатна паста – 15 г

Помідори консервовані – 200 г

Червоний винний оцет – 15 г

Перець чилі, сушений – 2-3 шт.

Паприка – 5 г

Сіль і чорний мелений перець

Листочки петрушки для сервірування

Рецепт приготування молодої картоплі з гострим томантим соусом:

Молоду картопля скласти у велику каструлю, залити холодною водою і на сильному вогні довести до кипіння. Насипати 1 чайну ложку солі, зменшити вогонь і варити до м'якого стану картоплі (не переварювати), близько 15 хвилин. У великій сковороді розігріти оливкову олію, висипати на розігріту сковороду цибулю і часник, смажити на повільному вогні, періодично помішуючи, 5 хвилин, до м'якого стану. Додати в сковороду томатну пасту, помідори, оцет, чилі і паприку, готувати 5 хвилин. Викласти в сковороду з соусом молоду картоплю і добре перемішати. Накрити сковороду кришкою і готувати 8-10 хвилин. Картоплю добре посолити і поперчити і подавати з соусом на теплих, порційних тарілках. Прикрасити молоду картоплю петрушкою.

Складність приготування (5/10), витрачений час 35 хвилин.

Молода картопля з реберцями у рукаві

Інгредієнти:

Картопля молода – 1 кг

Реберця свинячі (копчені) – 500-700 г

Часник – 2 зубчики

Кріп або петрушка – 1/2 пучка

Масло вершкове (розтоплене) – 50 г

Сіль за смаком

Перець за смаком

Рецепт приготування молодої картоплі з реберцями у рукаві:

З реберець зріжте м'ясо, порубайте його дуже дрібно. Молоду картоплю добре вимийте. Зелень і часник дрібно порубати. У пакет (рукав) для запікання складіть картоплю, м'ясо, вершкове масло, часник і зелень. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте картоплю з м'ясом, маслом і прянощами. Помістіть пакет з картоплею на деко і відправте її в рукаві у духовку, розігріту до 180 градусів. Запікайте молоду картоплю з копченим м'ясом, часником і зеленню хвилин 30-40 (в залежності від розміру картоплі).

Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.

Це смачно: Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування