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Вакцинація від дифтерії: коли робити щеплення, види і ціна вакцини
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В Україні зафіксували спалах дифтерії. Це – небезпечне інфекційне захворювання, смертність від якого дуже висока. Вберегти від хвороби може лише вакцинація. Дізнайтесь, коли треба робити щеплення дітям і дорослим, а також яка ціна вакцини і де її знайти.
Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий. Спалах цієї хвороби виник в Україні 23 жовтня: спершу дифтерію діагностували в 15 студентів Ужгородського національного університету, а 24 жовтня дифтерію виявили в 9-річного хлопчика у Києві, який не був вакцинований через відмову батьків.
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Зважаючи на низький рівень вакцинації від дифтерії та можливість її швидкого поширення, кожен українець повинен захистити себе та своїх дітей. Єдиний спосіб вберегтись від хвороби – щеплення для дітей і ревакцинація для дорослих. За даними Федерального агентства міністерства охорони здоров'я США (CDC), вакцинація на 99% запобігає захворюванню. Навіть якщо щеплена людина підхопить дифтерію, хвороба мине без ускладнень, від яких найчастіше й помирають інфіковані.
Щеплення проводять комплексною вакциною від дифтерії та правця.
Щоб зрозуміти серйозність захворювання, порівняйте статистичні дані: у випадку з кором серед тисячі хворих помирає одна людина, а від дифтерії – від 50 до 100. За період з 2011 по 2018 рік в Україні було зафіксовано 40 випадків захворювання на дифтерію та 124 – на правець. Востаннє епідемія дифтерії скосила українців у 90-х роках. Тоді через відсутність щеплень захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них – померли.
Саме низьким рівнем захисту населення лікарі пояснюють й теперішні спалахи захворювання. За даними Центру громадського здоров'я, за дев'ять місяців 2019 року щепленими від дифтерії є лише 59% дітей до року та 52% дорослих.
Коли треба робити щеплення від дифтерії
Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців проводиться повторне щеплення, згодом ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП, наступну в 16 років – АДП-М.
Дорослі ж повинні вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто якщо востаннє ви робили щеплення у 16, то першу ревакцинацію слід зробити в 26 років, другу – у 36 і так далі.
Якщо дорослий чи дитина від 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, треба отримати щонайменше три дози вакцини АДП-М з чітким інтервалом: спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.
Види вакцини проти дифтерії
Для дітей централізовано закуповують вакцину проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом, що дає найкращий захист).
Є вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих.
Вагітні і жінки, які годують грудьми, можуть вакцинуватись від дифтерії і правця. Вагітні жінки для кращого захисту себе і малюка можуть отримати щеплення вакциною АКДП, а якщо вакцинуються за Календарем – вакциною АДП-М. Запитайте у свого лікаря.
Кожен пацієнт має право подивитись флакон з вакциною, спитати або самостійно перевірити термін придатності вакцини. На ваше прохання медичний працівник має надати ампулу з вакциною, на якій зазначені термін придатності та серія. Крім того, на вакцинах є термоіндикатор: спеціальний елемент маркування, за допомогою якого можна пересвідчитись, що вакцину зберігали за правильної температури і вона не втратила своїх властивостей. Зазвичай термоіндикатор виглядає як круг темного кольору, всередині якого розміщено невеликий квадрат світлого кольору (зауважте, що квадрат ніколи не буває сніжно-білим, а завжди має відтінок).
Доки квадрат є світлішим за круг – вакцина є ефективною і може бути використана для щеплення. Якщо квадрат не видно взагалі або він є темнішим за круг навколо – вакцина вже не є ефективною, тож використовувати її не варто. Водночас вакцина, що втратила ефективність, НЕ спричиняє додаткових реакцій, проте вона не забезпечує захист.
Дорослим вводять вакцину в плече (дельтоподібний м’яз). Дітям – у стегно. Це важливо, адже якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення навіть дітям не роблять у сідницю.
Можлива побічна дія щеплення: чи є небезпека
Вакцини, як й інші медичні засоби, можуть викликати реакції, але зазвичай вони є помірними: наприклад, підвищення температури тіла, больові відчуття або набряки у місці ін’єкції. Як правило, такі помірні реакції минають за кілька днів, поки організм формує імунітет.
Якщо температура тіла дитини зростає до 38°C і вище, батьки можуть дати їй парацетамол для її зниження. Якщо дитина має будь-які симптоми, які викликають занепокоєння, батькам варто звернутися за консультацією до педіатра або сімейного лікаря.
Серйозні реакції на вакцини виникають вкрай рідко. Ризик серйозних ускладнень від захворювання, якому можна запобігти вакцинацією, є набагато вищим, ніж ризик виникнення серйозної реакції від щеплення.
Ціна, скільки коштує вакцина проти дифтерії
В усіх областях України є безоплатна і якісна вакцина для профілактики дифтерії та правця. Дітям і дорослим надають індійську або болгарську вакцини. Переглянути залишок вакцин у вашому регіоні можна тут.
Для того, щоб отримати вакцину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
На приватному ринку можна також придбати за власні кошти вакцини французького і бельгійського виробника. Вартість цих препаратів коливається від 800 до 1800 гривень.
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