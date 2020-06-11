Вакарчук вдруге покидає ВР: реакція мережі

11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив, що йде з парламенту. Це відбувається вже вдруге у його політичній кар'єрі. Мережа одразу відреагувала на рішення Вакарчука скласти депутатський мандат. Читайте далі та дізнайтеся, що українці думають з цього приводу.

Більшість користувачів пригадують Святославу Вакарчуку складений мандат у 2008-му, адже і тоді після року в політиці лідер ОЕ вирішив піти з парламенту та завершив своє політичне життя. Як виявилося, то це була лише пауза. Цікаво, чи на цей раз Вакарчук остаточно завершує свої стосунки з політикою?

Святослав Вакарчук йде з Верховної Ради: чому він вирішив скласти мандат

Користувачі мережі одразу нагадали про пісню "Двічі в одну річку не ввійдеш", яку, до слова, згадували й тоді, коли Святослав Вакарчук вдруге йшов у Верховну Раду.

Є й ті, хто прослідковує певну закономірність у рішенні Вакарчука завершити політичну кар'єру.

Ірина Геращенко обґрунтувала рішення Святослава Вакарчука так, як вона це бачить.

Багаторічна кар'єра співака все ж таки залишила свій відбиток.

Деякі користувачі мережі не вбачають у такій новині жодного позитиву.

Таке собі політичне дежавю з Вакарчуком у головній ролі.

Є й ті, хто не ототожнюють Святослава Вакарчука з усією партією "Голос" і задоволені робою команди.

Ще одне нагадування про те, що Вакарчук для українців, перш за усе, співак.

Святослав Вакарчук йде з політики:

З'явилися й охочі стати наступником Вакарчука:

Згадали про інших зірок у політиці.

Ще трохи про музичну кар'єру. Цікаве спостереження:

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