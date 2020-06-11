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Святослав Вакарчук йде з Верховної Ради: чому він вирішив скласти мандат
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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на брифінгу 11 червня заявив, що йде з парламенту. Він уже вдруге в своїй політичній кар'єрі вирішив скласти депутатський мандат. Дізнайтесь, що спонукало його на такий крок цього разу.
Святослав Вакарчук у своїй заяві наголосив, що під час парламентських виборів 2019 він не приховував, що його головна мета в політиці – привести до Верховної Ради нових, професійних, патріотичних та порядних людей.
Мене не цікавлять посади, політична кар'єра чи влада. Я хочу змін в країні, а для цього треба було змінювати парламент, – процитував себе ж Вакарчук.
Зараз лідер "Голосу" вважає, що виконав своє завдання, адже його фракція – хоч і не велика, але ефективна та впливова в парламенті. Він також нагадав, що три місяці тому головою партії стала Кіра Рудик.
"Основне завдання, яке я тоді ставив перед Кірою і командою, – зробити так, щоб партія перестала асоціюватися зі мною, – і це успішно виконано", – пояснив Вакарчук, додавши, що "Голос" не є партією "вождистського типу", на відміну від більшості політсил в Україні.
Я вважаю свою місію частково виконаною. Ми привели у парламент прекрасну партію, яка тільки починає своє життя. Тепер я хочу зробити так, щоб молоді люди, які зараз підростають, ставали лідерами майбутнього. У моїх планах великий освітній проєкт, про який я розкажу пізніше. Сьогодні ж я зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України, – заявив Святослав Вакарчук.
Водночас Вакарчук наголосив, що таке рішення не означає припинення його політичної діяльності чи роботи в партії "Голос". "Ми були, є і будемо однією командою. Ми – велика дружня сім'я. У нас попереду грандіозні плани. І я готовий з ранку до вечора, як і раніше, робити все для перемоги цієї партії, бо вона цього достойна", – підсумував Вакарчук.
У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Святослав Вакарчук отримав депутатський мандат за списком "Нашої України – Народної самооборони", але через рік добровільно склав повноваження.
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