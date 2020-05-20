Зеленський сказав, чи планує балотуватись на другий термін президентства

Глава України Володимир Зеленський на пресконференції, що приурочена його першому році на посаді, заявив, що йому не вистачить одного президентського терміну для виконання всіх своїх обіцянок.

Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв, що "йде лише на один президентський термін" та не буде триматись за свою посаду. Однак тепер він готовий подумати про другу каденцію.

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У рамках пресконференції про підсумки роботи за рік Зеленський зазначив, що йому не вистачить часу для виконання всіх обіцянок. За його словами, президент із рівнем підтримки 10-15% не має права балотуватись вдруге. Водночас рейтинги свідчать, що в Зеленського досі висока підтримка виборців і, на думку президента, це дає йому змогу думати про другий термін каденції.

Я йду на один термін. Бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде підтримка народу України, я буду про це думати. У мене є чим, – пояснив Зеленський

При цьому президент відзначив, що ще один термін на посаді "буде страшно звучати для його сім'ї".

Офіс Президента

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