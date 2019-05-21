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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Вакарчук розповів, чи підтримає Зеленського

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Вакарчук про нову політику і Зеленського - фото 1
Вакарчук про нову політику і Зеленського / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Музикант Святослав Вакарчук та голова партії "Голос" чесно зізнався, чи збирається підтримувати політику новообраного президента України Володимира Зеленського. Детальніше читайте далі.

Лідер Океану Ельзи та новоствореної партії "Голос" з'явився в ефірі програми Свободи слова на каналі ICTV. Політик не обійшов увагою і питання про те, чи підтримуватиме президента Володимира Зеленського.

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"Нова політика це не сліпа віра у президента, це зробити так, щоб новий президент був підзвітний людям та виборів. І ми в цьому сенсі готові у всіх його позитивних реформах абсолютно підтримувати. Більше того, підштовхувати, пропонувати ще більш радикальні реформи", – наголосив Вакарчук.

Однак музикант наголосив, що у випадку зради інтересів виборів, то його партія змусить президента відповідати. Він також додав, що варто ставити державні інтереси вище, аніж власні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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