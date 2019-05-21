Вакарчук розповів, чи підтримає Зеленського

Музикант Святослав Вакарчук та голова партії "Голос" чесно зізнався, чи збирається підтримувати політику новообраного президента України Володимира Зеленського. Детальніше читайте далі.

Лідер Океану Ельзи та новоствореної партії "Голос" з'явився в ефірі програми Свободи слова на каналі ICTV. Політик не обійшов увагою і питання про те, чи підтримуватиме президента Володимира Зеленського.

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"Нова політика – це не сліпа віра у президента, це зробити так, щоб новий президент був підзвітний людям та виборів. І ми в цьому сенсі готові у всіх його позитивних реформах абсолютно підтримувати. Більше того, підштовхувати, пропонувати ще більш радикальні реформи", – наголосив Вакарчук.

Однак музикант наголосив, що у випадку зради інтересів виборів, то його партія змусить президента відповідати. Він також додав, що варто ставити державні інтереси вище, аніж власні.

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