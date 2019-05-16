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Вакарчук чи Зеленський? З'явився рейтинг партій на парламентські вибори 2019

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Зеленський vs Вакарчук - фото 1
Зеленський vs Вакарчук

Соціологи опублікували свіжий рейтинг партій, які мають найвищі шанси пройти у Верховну Раду на майбутніх парламентських виборах 2019. Дізнайтеся, хто може отримати найбільше мандатів.

Новий рейтинг оприлюднили центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка та група "Рейтинг" на основі опитування громадської думки з 30 квітня по 10 травня 2019 року. Під час дослідження соціологи опитали 3000 респондентів з усіх регіонів, окрім тимчасово анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

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Результати дослідження показали, які ж партії долають 5%-й бар'єр. Лідером рейтингу стала політсила новообраного президента України Володимира Зеленського: за партію "Слуга народу" готові проголосувати 29,5% українців (серед тих, хто визначився, і буде голосувати – 39,9%). Другою в рейтингу стала "Опозиційна платформа – За Життя" (Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук), яка має 8,1% підтримки (10,9%). Замикає трійку лідерів "БПП "Солідарність" із 7,8% голосів (10,6%).

Загалом станом на зараз у парламент мають шанси пройти 6 партій:

  1. Слуга народу – 29,5% (39,9% серед тих, хто визначився та голосуватиме);
  2. Опозиційна платформа – За Життя" – 8,1% (10,9%);
  3. "Блок Петра Порошенка «Солідарність" – 7,8% (10,6%);
  4. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 6,7% (9,1%);
  5. "Сила і Честь" (Ігор Смешко) – 3,8% (5,1%);
  6. "Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) – 3,7% (5,0%);
  7. "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" (О. Вілкул, Є. Мураєв, В. Новинський) – 2,6% (3,5%);
  8. Радикальна Партія Олега Ляшка – 2,4% (3,3%);
  9. Всеукраїнське об'єднання "Свобода» (Олег Тягнибок) – 1,8% (2,4%);
  10. Об'єднання "Самопоміч" (Андрій Садовий) – 1,5% (2,0%);
  11. Партія Святослава Вакарчука – 0,7% (0,9%).
Рейтинг партій на парламентські вибори 2019 - фото 327942

Лідером антирейтингу є БПП "Солідарність" – 43,9% в жодному разі не готові за неї проголосувати.

Вакарчук чи Зеленський? З'явився рейтинг партій на парламентські вибори 2019 - фото 327943

Слід зазначити, що опитування проводили до того, як Святослав Вакарчук оголосив про створення своєї партії "Голос". Ймовірно, це змінить розстановку сил.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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