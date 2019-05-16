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Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
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Лідер гурту Океан Ельзи та громадський діяч Святослав Вакарчук презентував свою політичну силу – партію "Голос". Саме з нею співак візьме участь у майбутніх парламентських виборах.
Про створення партії "Голос" та рішення йти на вибори Святослав Вакарчук заявив на зустрічі з українцями 16 травня. Він також представив кількох членів своєї команди, у яку ввійшли екс-заступниця міністра юстиції Юлія Клименко, активіст та екс-голова управління Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, "кіборг" Андрій Шараскін, професор і кардіохірург Юрій Соколов, волонтерка й екс-голова Одеської ОДА Соломія Бобровська.
Ми, партія Голос, йдемо в парламент знищити стару політику і творити нову. Старою керують олігархи. Нова – це коли народні депутати підзвітні не своїм спонсорами, а виборцям. Наші політичні рішення не зможе купити ніхто, – наголосив Святослав Вакарчук.
За словами Вакарчука, партія "Голос" підтримуватиме більші зміни, ніж пропонуватиме новий президент Володимир Зеленський, а також "змусить його відповідати", якщо він не виконає свої обіцянки.
Я скажу вам так: якщо президент пропонуватиме зміни, ми будемо виступати за ще більші зміни. Якщо він забуде про свої обіцянки, ми змусимо його відповідати перед виборцями. Нам потрібні справжні зміни, а не їх імітація, – заявив Вакарчук.
Він також зауважив, що президент повинен бути підзвітний народові. При цьому його партія не покладає великих надій на нього.
Святослав Вакарчук також запевнив, що політика партії Голос будуватиметься на таких засадах:
- Інтереси України понад усе
- Екзистенційний вибір України – Європа
- Один закон для всіх
- Вільна економіка без олігархів
- Влада, яка підзвітна громадянам України
Наразі партія перебуває у процесі реєстрації. Вакарчук закликає українців приєднуватися до його команди, зареєструвавшись волонтером на сайті GolosZmin.org. Відзначимо, що лідер ОЕ вже був народним депутатом. Восени 2007 року він пройшов до парламенту за списком "Нашої України – Народної самооборони", але через рік роботи Святослав Вакарчук склав депутатські повноваження.
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