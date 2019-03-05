Вагомі причини почати їсти морську капусту вже сьогодні

Морська капуста захистить від багатьох хвороб. Ці водорості є багатим джерелом йоду – елемента, що забезпечує здорові функції щитовидної залози.

Захищає від розвитку діабету. У морській капусті міститься багато клітковини: компонента, який ефективно допомагає регулювати рівні глюкози і інсуліну. Дослідники стверджують, що вживання морських водоростей підвищує чутливість до інсуліну.

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Оздоровлює кишечник. Кишкові бактерії розщеплюють клітковину, що міститься в морській капусті. Таким чином нормалізується не тільки робота травного тракту, але і стан здоров'я в цілому.

Сприяє схудненню. Морська капуста ідеальна для схуднення. По-перше, вона низькокалорійна. По-друге, в ній містяться альгінова кислота і волокна, які практично не перетравлюються і діють в кишечнику як абсорбенти, виносячи з собою з організму токсини і залишки переробленого жиру.

Ці водорості є багатим джерелом йоду

Захищає серце. Щоденне вживання невеликої кількості морською капусти, знижує ризик серцевих нападів, зміцнює стінки судин, знижує концентрацію холестерину в крові. Також морська капуста в щоденному раціоні допомагає нормалізувати тиск.

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