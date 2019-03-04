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8 березня Голос країни

Науковці назвали заняття, яке зміцнить ваш сон

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Виявлений взаємозв'язок між сном і сексом - фото 1
Виявлений взаємозв'язок між сном і сексом

Низка людей після робочого дня не може вкласти себе спати, і це не дивно, адже стреси буквально "тримають" вашо організм у напрузі до останнього. Втім, є дуже приємне заняття, яке дозволяє міцно спати без вживання різноманітних препаратів тощо.

Науковці з Університету Квінсленда запевняють, що секс допомагає зміцнити сон.

І ще: Повільний секс: як і навіщо ним займатися

Основний висновок їхнього дослідження полягає в тому, що 65% (!) людей сплять значно краще, якщо перед сном вони займалися сексом.

Чому так відбувається? Секс перед сном підвищує рівень гормону окситоцину, а також знижує рівень кортизолу. Тому людина повністю розслабляється, швидко засинає, а також міцно спить.

Після сексу сон стає міцнішим - фото 311588
Після сексу сон стає міцнішим

Цікавим є ще той факт, що люди, які міцно сплять, здатні значно активніше займатися коханням. Після опитування, проведеного серед людей поважного віку, учені зробили висновок, що ті респонденти, які спали менш ніж сім годин на добу, на сексуальну активність були здатні значно рідше, ніж ті, хто спав у середньому по вісім годин.

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Джерело: Mport
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