Ці продукти покращують настрій

Медики назвали корисні продукти, які не лише смачні, а й здатні підняти настрій замість шоколаду та фастфуду. Це варто знати кожному

Поганий настрій люди звикають заїдати шкідливою їжею, однак насправді є корисні смаколики, які допоможуть заспокоїтись та принесуть позитивні емоції.

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Ці смаколики підіймають настрій

Ягоди. Вони допомагають зменшувати рівень вироблення гормону стресу кортизолу. Тому ягоди допомагають втримати настрій на гарному рівні, а також покращити самопочуття.

Ці смаколики підіймають настрій

Горіхи кеш'ю. Вони містять чимало цинку, який потрібен для нормальної реакції організму та мозку на стрес. До того ж, брак цинку може порушити процеси пам'яті, а також призвести до агресії.

Ці смаколики підіймають настрій

Цільнозернові продукти. Вони багаті на вітамін B, а також швидко втамовують голод. Науковці довели, що саме такі смаколики допомагають подолати втому та депресію.

Ці смаколики підіймають настрій

Насіння соняшника. Ви можете здивуватись, але насіння є хорошим джерелом жирних кислот Омега-3. Саме ці смаколики підіймають настрій.

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