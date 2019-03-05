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8 березня Серіал Школа

Ці продукти покращують настрій

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Ці смаколики підіймають настрій - фото 1
Ці смаколики підіймають настрій

Медики назвали корисні продукти, які не лише смачні, а й здатні підняти настрій замість шоколаду та фастфуду. Це варто знати кожному

Поганий настрій люди звикають заїдати шкідливою їжею, однак насправді є корисні смаколики, які допоможуть заспокоїтись та принесуть позитивні емоції.

І ще: Ця звичка допомагає швидше схуднути

Ці смаколики підіймають настрій - фото 311698
Ці смаколики підіймають настрій

Ягоди. Вони допомагають зменшувати рівень вироблення гормону стресу кортизолу. Тому ягоди допомагають втримати настрій на гарному рівні, а також покращити самопочуття.

Ці смаколики підіймають настрій - фото 311699
Ці смаколики підіймають настрій

Горіхи кеш'ю. Вони містять чимало цинку, який потрібен для нормальної реакції організму та мозку на стрес. До того ж, брак цинку може порушити процеси пам'яті, а також призвести до агресії.

Ці смаколики підіймають настрій - фото 311700
Ці смаколики підіймають настрій

Цільнозернові продукти. Вони багаті на вітамін B, а також швидко втамовують голод. Науковці довели, що саме такі смаколики допомагають подолати втому та депресію.

Ці смаколики підіймають настрій - фото 311701
Ці смаколики підіймають настрій

Насіння соняшника. Ви можете здивуватись, але насіння є хорошим джерелом жирних кислот Омега-3. Саме ці смаколики підіймають настрій.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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