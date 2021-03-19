Під замком: за якими правилами жила Меган Маркл у Великобританії

Після виходу скандального інтерв'ю 39-річної Меган Маркл і 36-річного принца Гаррі, в пресі продовжують з'являтися все нові і нові подробиці з минулого життя подружжя. Так, днями інсайдер розповів, що в період життя Меган з Гаррі в Лондоні вона постійно відчувала себе невільною і ізольовано.

Джерело згадало епізод, коли в 2019 році мама Меган Дорія Регланд ненадовго приїхала погостювати до неї в Великобританію: незабаром після появи на світ первістка Меган і Гаррі. Тоді Дорія зупинилася у дочки в заміській резиденції герцогів Сассекських на той момент, пише The Mirror.

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За словами інсайдера, тоді представники королівської сім'ї встановили для Меган і її матері жорсткі правила, відповідно до яких вони практично не могли залишати будинок без зайвої необхідності. Нібито в палаці не хотіли, щоб Маркл зайвий раз потрапляла в поле зору репортерів, і були обурені тим, що її знімки в той період занадто часто з'являлися на сторінках преси. З цієї причини герцогині і її мамі заборонили виїжджати у Віндзор навіть для того, щоб випити кави.

"Ти тут під замком", – так, за словами інсайдера, нібито відреагувала мама Меган на всю цю ситуацію. Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю Опрі Вінфрі герцоги Сассекські розкрили шокуючі подробиці життя в палаці. Найбільше глядачів зачепила розповідь пари про расистські нападки з боку старших членів королівської сім'ї.

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