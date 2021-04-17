Режисер серіалу Форс-мажори показав Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі

Аарон Корш, передбачаючи, чим закінчиться роман Меган і принца, поступово вивів її з актуального акторського складу серіалу. Вона з'явилася в семи сезонах Форс-мажорів.

Режисер популярного в США серіалу "Форс-мажори" Аарон Корш опублікував в Twitter знімок, на якому відображені актори шоу, в тому числі і Меган Маркл. "Коли ми були молоді. Перед усім цим шумом", – підписав він знімок.

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Раніше цей кадр ніде не з'являвся, тому користувачам ще цікавіше було розглядати Меган Маркл. Видання Hello зазначає, що фото було зроблено ще до зустрічі американської актриси з британським принцом.

39-річна Меган знялася в семи сезонах серіалу, зігравши амбітну помічницю юриста Рейчел Зейн і подругу Майка Росса, якого грає Патрік Дж. Адамс. Роман з принцом Гаррі привів до того, що режисер серіалу не став чекати, поки Меган раптово покине проєкт, і сам підвів її до завершення зйомок.

Back when we were young. Before all the hubbub. Photo by ⁦@halfadams⁩ pic.twitter.com/v2nsTOqgKu — Aaron Korsh (@akorsh9) April 15, 2021

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