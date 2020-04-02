Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Настя Каменських показала свою найкращу подружку

  • 40
Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських зачарувала шанувальників зворушливим фото з маленькою улюбленицею.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, придумує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.

І ще: Емілія Кларк запропонувала повечеряти з нею онлайн

Так, артистка виставила трепетне фото з їх з Потапом білосніжною собачкою на прізвисько Мімі, позуючи в стильному вбранні. Настя не раз пропонувала шанувальникам прокидатися раніше, адже так можна встигнути зробити більше корисних справ.

На своєму прикладі Каменських показала, що вставши з ліжка о 6 ранку вже потренувалася і навіть попрацювала до 11 дня. А Мімі своєю чергою вдосталь набігалася і полежала у всіх кутках дивану.

Читайте також: Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12676
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 1003
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2200515
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз