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Настя Каменських показала свою найкращу подружку
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Співачка Настя Каменських зачарувала шанувальників зворушливим фото з маленькою улюбленицею.
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, придумує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.
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Так, артистка виставила трепетне фото з їх з Потапом білосніжною собачкою на прізвисько Мімі, позуючи в стильному вбранні. Настя не раз пропонувала шанувальникам прокидатися раніше, адже так можна встигнути зробити більше корисних справ.
На своєму прикладі Каменських показала, що вставши з ліжка о 6 ранку вже потренувалася і навіть попрацювала до 11 дня. А Мімі своєю чергою вдосталь набігалася і полежала у всіх кутках дивану.
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