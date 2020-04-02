Настя Каменських показала свою найкращу подружку

Співачка Настя Каменських зачарувала шанувальників зворушливим фото з маленькою улюбленицею.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, придумує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.

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Так, артистка виставила трепетне фото з їх з Потапом білосніжною собачкою на прізвисько Мімі, позуючи в стильному вбранні. Настя не раз пропонувала шанувальникам прокидатися раніше, адже так можна встигнути зробити більше корисних справ.

На своєму прикладі Каменських показала, що вставши з ліжка о 6 ранку вже потренувалася і навіть попрацювала до 11 дня. А Мімі своєю чергою вдосталь набігалася і полежала у всіх кутках дивану.

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