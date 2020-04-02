Зірка The Pussycat Dolls знялася у прозорому боді: пікантне фото

Вокалістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер порадувала підписників в Instagram свіжим спокусливим кадром. На фото красуня позує в напівпрозорому боді з леопардовим принтом. Фанати зірки були в захваті.

Популярна американська R&B-співачка, музичний продюсер, актриса і фотомодель, найбільше відома як вокалістка групи The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер опублікувала у соцмережі пікантне фото.

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У кадрі красуня з'явилася у відвертому прозорому вбранні з леопардовим принтом. 41-річна зірка зображена обличчям до камери з закинутою за голову рукою. Так, Шерзінгер приміряла облягаючий боді з прозорої тканини. Зухвалий образ відмінно довершили довгі рукавички.

Шанувальники не змогли стримати свого захоплення, написавши, що співачка виглядає блискуче і приголомшливо.

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