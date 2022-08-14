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Вагітна Еліна Світоліна показала серію пляжних фото з Монако

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна, яка чекає первістка, зараз відпочиває за кордоном. І спортсменка не упустила можливості показати свіжі кадри з Лазурного берега.

Так, вагітна 27-річна Еліна Світоліна проводить вікенд у Монако. Кілька пляжних фото красуна показала своїм підписникам в Instagram.

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У кадрі Еліна стоїть на березі моря, прикривши від сторонніх поглядів свій живіт. Крім цього, тенісистка заінтригувала користувачів мережі своїм силуетом, де чітко видно округлі форми.

Найкращий із цих днів, – коротко прокоментувала серію фото спортсменка.

Вагітна Еліна Світоліна показала серію пляжних фото з Монако - фото 511390
Вагітна Еліна Світоліна показала серію пляжних фото з Монако - фото 511392
Вагітна Еліна Світоліна показала серію пляжних фото з Монако - фото 511389
Вагітна Еліна Світоліна показала серію пляжних фото з Монако - фото 511391

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