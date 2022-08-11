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Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+

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Міа Халіфа знялась у спідньому - фото 1
Міа Халіфа знялась у спідньому / instagram.com/miakhalifa

Відома модель та колишні зірка фільмів для дорослих Міа Халіфа продовжує тішити прихильників ефектним контентом. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою у дуже цікавому спідньому.

29-річна американська модель та блогерка ліванського походження Міа Халіфа вже давно розпрощалась з роботою у порно. Але той короткий час, який зірка присвятила фільмам для дорослих, приніс їй неабияку славу. Та й зараз Міа надає перевагу публікації пікантного контенту та своїх буднів на профілі в Instagram, де має понад 27 мільйонів підписників, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стала і нова вогняна фотосесія, для якої Халіфа позувала в оригінальному червоному бюсті та корсеті. На світлинах можна побачити, що Міа зовсім не намагається підтримувати типові модельні пози та просто насолоджується зйомкою. За короткий час серія зібрала понад 1,6 млн вподобайок та тисячі коментарів з компліментами. Як зауважили фанати, зірка має неймовірний вигляд у будь-якому вбранні та без нього.

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511319

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511320

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511321

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511322

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511323

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511324

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511325

Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+ - фото 511326

Джерело фото: instagram.com/miakhalifa

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