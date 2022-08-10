Розкута Демі Роуз у крихітному бікіні розбурхала фанатів – 18+

Демі Роуз звикла руйнувати стереотипи про моделей, адже дівчина з нетиповими параметрами не соромиться своїх форм і радо демонструє фігуру у найризикованішому вбранні. І купальнику це стосується також.

27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має майже 20 мільйонів підписників. Хоч красуня й відрізняється за фігурою від представниць модельного бізнесу, але регулярно отримує компліменти щодо своїх розкішних форм. Через це дівчину частенько порівнюють з Кім Кардашян та навіть Селеною Гомес завдяки чуттєвій вроді. До того ж, Демі обожнює створювати пікантний контент, що підтверджує і свіжа серія фото в басейні.

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На нових знімках Роуз позує у ледь крихітному купальнику від бренду Dolce&Gabbana, який ледь прикриває її ефектну фігуру. За короткий час сонячний допис зібрав понад 177 тисяч вподобайок та більше як тисячу коментарів з компліментами. Як зізнаються фанати, Демі має неймовірний вигляд у будь-чому.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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