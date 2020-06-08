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Вагітна Джамала зачарувала шанувальників новими фото

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Співачка Джамала показала нову вагітну фотосесію в красивому вбранні. Шанувальники у захваті від зірки!

Популярна українська співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка нещодавно оголосила про другу вагітність, показала кілька яскравих кадрів з нової фотосесії, на яких з'явилася в незвичайному образі.

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Як видно, Джамала відображена у цікавій локації на чорному тлі, при цьому на ній яскравий наряд. Співачка прийшла на фотосесію в довгому помаранчевому платті, яке не приховало округлий вагітний живіт. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Джамала зворушливо написала: "Час маків", а також вказала, хто допомагав їй створювати цей образ і зробив фотосесію. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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