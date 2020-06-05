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Коронавірус Карантин

Джамала назвала ТОП-5 найулюбленіших музикантів

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Джамала - фото 1
Джамала / tk.media

Співачка Джамала зізналася, що їй складно насолоджуватися новинками музики на самоті, тому в її плейлисті лише перевірені виконавці та альбоми.

"Карантин час для того, щоб люди як раз все розчули? Може, навпаки, всі слухають музику, але не насолоджуються по-справжньому? Мені здається, складно насолоджуватися одному. Музика може радувати нас самих, занурювати в спогади, надихати, вчити, але навіть тут потрібен обмін енергією і, звичайно, живі люди..."

І ще: Вагітна Джамала показала нові фото

Джамала розповіла, що у неї є п'ятірка альбомів, яких вона може слухати на репіті. Ось, як звучать любимчики переможниці Євробачення 2016.

  • RY X – Dawn (2016)
  • James Blake – Assume Form (2019)
  • RHYE – Spirit (2019)
  • Michael Kiwanuka – Home Again (2012)
  • Radiohead – A Moon Shaped Pool (2016)

Читайте також: Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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