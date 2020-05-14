Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах

14 травня 2016 року українська співачка Джамала здобула історичну перемогу в конкурсі Євробачення. Своєю потужною піснею "1944" виконавиця вразила і журі, і глядачів. Пропонуємо вам пригадати виступ Джа, від якого й досі мурахи по тілу.

Незабутня подія трапилась рівно 4 роки тому! Джамала у запеклій боротьбі виграла Євробачення 2016, отримавши 534 бали. Друге місце на конкурсі тоді посіла Австралія, а третьою стала Росія.

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Свою конкурсну пісню "1944" Джамала присвятила пам'яті предків, зокрема – прабабусі, яка була депортована з Криму і так і не повернулася додому. Проникливе виконання та потужний вокал не залишив байдужим нікого. Дивіться виступ Джа у фіналі Євробачення 2016:

"Євробачення стало крутим поштовхом для мене. Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене буде підтримувати авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, вітати з перемогою Джастін Тімберлейк, згадає під час свого концерту про мою "1944" Adele, що я особисто почую від Ширлі Бессі слова захоплення?! А зранку після шаленої ночі фіналу ви будете зустрічати мене в аеропорту... Звичайно, я і не думала про це. Я просто співала про те, що люблю, для тих, без кого не можу жити!" – пригадує Джамала.

Через кілька місяців після перемоги на Євробаченні Джамала також випустила кліп на переможну пісню "1944", який варто переглянути ще раз:

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