Вагітна Джамала порадувала шанувальників новим зворушливим знімком

Вагітна другою дитиною українська співачка Джамала показала кругленький живіт. Знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому фото Джамала позує сидячи на дивані і обнявши долонями округлий животик. Співачка одягнена в рожеве трикотажне плаття з відкритими плечима. Зірка закрила очі і нахилила голову. Поруч із зіркою лежить журнал і олійка від розтяжок, яку вона прорекламувала в коментарі до знімка.

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Також красуня написала, що першу вагітність і частину другої вона провела активно. Через карантин співачці довелося "зменшити оберти", і вона не може до цього звикнути. Джамала зазначила, що продовжує займатися музикою, а спортзал їй заміняють онлайн-тренування.

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