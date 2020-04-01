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Карантин Коронавірус

Спокуслива Леся Нікітюк у відвертому вбранні засвітила апетитні форми

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк, як і інші зірки, на період карантину змушена повністю відмовитися від роботи. Телеведуча перебуває на домашній самоізоляції і намагається хоч якось розважити і себе, і шанувальників. Тож красуня поділилася з підписниками сексуальним знімком.

Схоже, що Леся Нікітюк вирішила перебрати свої фотоархіви і поділитися з фанами пікантним кадром. Так, на своїй сторінці в Instagram Леді Ле публікувала спокусливе фото, на якому позує в повністю золотом вбранні.

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Зірка телеекранів приміряла золотий блискучий топ, який оголює спину ведучої. Ніжки облягають такі ж золоті штани високої посадки. Волосся красуні розпущене і акуратно випрямлене. Ну а макіяж зроблений з акцентом на очі. При цьому Леся повернута спиною до камери, так що можна розглянути її пікантні округлості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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