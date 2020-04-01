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Оля Цибульська розбурхала мережу екстремальним декольте: гарячі фото

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких постала у відвертому образі. Тобі сподобається!

Так, на свіжих спокусливих фото Оля Цибульська позує навпроти вікна, а частину кадру займають листя зеленої рослини. Зірка для фотосесії приміряла блакитний комбінезон з екстремально оголеною зоною декольте, частково демонструючи груди.

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Також артистка їсть морозиво у вафельному стаканчику. У коментарі вона запитала: "Якби я була морозивом, то з яким смаком?". Шанувальники позитивно оцінили відверте вбрання красуні, зазначивши, що вона неймовірно виглядає після схуднення на 12 кілограмів.

Оля Цибульська розбурхала мережу екстремальним декольте: гарячі фото - фото 395481

Оля Цибульська розбурхала мережу екстремальним декольте: гарячі фото - фото 395482

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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