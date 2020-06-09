Вагітна Джамала підкорила мережу серією теплих фото з сім'єю

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками зворушливими знімками зі свіжої сімейної фотосесії. Нові кадри з округлим животиком артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих фото Джамала позує в довгій червоній сукні з квітковим принтом і в червоному фетровому капелюсі. Цей аксесуар також приміряв син співачки Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов. Хлопчик знявся в джинсах, білій футболці і картатій сорочці гірчичного кольору. Чоловік Джамали Сеїт-Бекір Сулейманов вибрав для зйомки темно-сірі штани і світло-сіру сорочку.

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Сімейні кадри співачка підписала лише трьома словами: "Літо. Ніжність. Турбота". Підписники красуні оцінили нові знімки, засипаючи компліментами зіркову сім'ю.

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