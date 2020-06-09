Тіна Кароль показала вражаючу розтяжку у спокусливому образі

Українська поп-діва Тіна Кароль з послабленням карантину почала активніше зніматися у фотосесіях і ділитися результатами з шанувальниками. Так, зірка показала не лише відмінну розтяжку, але й засвітила груди.

Співачка Тіна Кароль опублікувала свіжі фото, на яких здивувала користувачів мережі своєї розтяжкою. На чорно-білому фото, яке розділене двома знімками, красуня позує в білому костюмі. На одному з кадрів артистка витягує ногу і доторкається до пальців ноги рукою.

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На другому знімку можна побачити милу посмішку Тіни Кароль. Емоційне фото відразу ж стало обговорюваним в мережі.

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