Sonya Kay провела з шанувальниками примірку весільної сукні

Українська співачка і племінниця Софії Ротару вийшла заміж за українського хокеїста. Напередодні вона провела онлайн примірку весільного плаття зі своїми шанувальниками.

Sonya Kay за лічені дні до церемонії вибирала своє ідеальне плаття.

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Вона приміряла кілька ніжних і спокусливих образів, попросивши пораду у шанувальників. Фото з примірки Sonya Kay опублікувала в Інстаграм-сторіс. Вона відвідала один з весільних салонів Києва всього за два дні до реєстрації шлюбу, яка відбулася 7 червня. Попри те, що про одруження співачка оголосила ще в листопаді минулого року, вона досі не визначилася, в якій сукні хоче постати на святі.

Артистка заручилася з коханим в листопаді 2019 роки після п'яти місяців стосунків. Вона не розголошує ім'я свого нареченого, проте відзначає, що він – хокеїст.

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