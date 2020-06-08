Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Sonya Kay провела з шанувальниками примірку весільної сукні

  • 10
Sonya Kay - фото 1
Sonya Kay / tickethunt

Українська співачка і племінниця Софії Ротару вийшла заміж за українського хокеїста. Напередодні вона провела онлайн примірку весільного плаття зі своїми шанувальниками.

Sonya Kay за лічені дні до церемонії вибирала своє ідеальне плаття.

І ще: Дружина стоматолога шокувала своєю усмішкою до весілля (відео)

Вона приміряла кілька ніжних і спокусливих образів, попросивши пораду у шанувальників. Фото з примірки Sonya Kay опублікувала в Інстаграм-сторіс. Вона відвідала один з весільних салонів Києва всього за два дні до реєстрації шлюбу, яка відбулася 7 червня. Попри те, що про одруження співачка оголосила ще в листопаді минулого року, вона досі не визначилася, в якій сукні хоче постати на святі.

Артистка заручилася з коханим в листопаді 2019 роки після п'яти місяців стосунків. Вона не розголошує ім'я свого нареченого, проте відзначає, що він – хокеїст.

Sonya Kay провела з шанувальниками примірку весільної сукні - фото 408775

Sonya Kay провела з шанувальниками примірку весільної сукні - фото 408776

Це цікаво: Сміливі британці влаштували голе весілля: фото

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 144
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 106
Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
  • 05 червня, 18:00
  • 181
Загрузка...
Новини