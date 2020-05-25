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В Єрусалимі відкрили Храм Гробу Господнього

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Храм Гробу Господнього - фото 1
Храм Гробу Господнього / vokrugsveta

У Старому місті Єрусалиму вперше після двох місяців карантину знову відкрився Храм Гробу Господнього – одна з головних святинь християнського світу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства туризму Ізраїлю.

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"Для Ізраїлю настав ключовий момент, переломний. Майже всі вийшли на роботу, діти вирушили в школи і дитячі сади. Життя повертається в колишнє русло. Уже відкриті пляжі і парки, можна зупинятися в деяких готелях, до відвідування стала доступна Стіна Плачу і, нарешті, під проливним дощем, який в сонячному Ізраїлі вважається благословенням Божим, відкрився храм Гробу Господнього", – зазначено у повідомленні.

У зв'язку з санітарними обмеженнями найближчим часом бути у храмі зможуть виключно священнослужителі. Відкриття храму для широкої публіки і ЗМІ очікується найближчими днями. При цьому, згідно з правилами Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, одночасно зайти в храм зможуть не більше 50 людей, вони мають прикривати обличчя маскою, дотримуватися соціальної дистанції у два метри і правил гігієни.

В Єрусалимі відкрили Храм Гробу Господнього - фото 406176

В Єрусалимі відкрили Храм Гробу Господнього - фото 406177

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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