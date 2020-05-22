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Коронавірус Карантин

Самоізоляція або штраф: що чекає на людей, які прилітають у Британію

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За порушення карантину людей штрафуватимуть - фото 1
За порушення карантину людей штрафуватимуть

Європейські країни поступово пом'якшують заходи і відкривають свої кордони. Але правила в'їзду у всіх свої. Так, наприклад, людям, котрі прибувають до Великобританії, потрібно буде відсидітися на карантині два тижні.

Якщо іноземці та жителі країни порушать це правило, то на них чекає пристойний штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

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Усіх, хто прибуває в Сполучене Королівство просять залишити свої особисті дані, щоб співробітники охорони здоров'я могли контролювати те, як ті виконують правила самоізоляції.

Людям потрібно буде відправлятися на самоізоляцію - фото 405682
Людям потрібно буде відправлятися на самоізоляцію

Влада країни пояснила ці заходи бажанням зберегти низькі темпи поширення COVID-19. При цьому глава ірландського лоукостера Ryanair вважає, що такі правила "покладуть край" міжнародним поїздкам до Великобританії і в цілому ускладнять ситуацію у сфері авіаперельотів.

Зазначимо, що Сербія раптово повністю скасувала тести і карантин для тих, хто прибуває до країни після 22 травня. На днях влада Греції прийняла рішення розпочати туристичний сезон 15 червня. Міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

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Джерело: News Sky
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