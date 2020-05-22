Самоізоляція або штраф: що чекає на людей, які прилітають у Британію

Європейські країни поступово пом'якшують заходи і відкривають свої кордони. Але правила в'їзду у всіх свої. Так, наприклад, людям, котрі прибувають до Великобританії, потрібно буде відсидітися на карантині два тижні.

Якщо іноземці та жителі країни порушать це правило, то на них чекає пристойний штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

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Усіх, хто прибуває в Сполучене Королівство просять залишити свої особисті дані, щоб співробітники охорони здоров'я могли контролювати те, як ті виконують правила самоізоляції.

Людям потрібно буде відправлятися на самоізоляцію

Влада країни пояснила ці заходи бажанням зберегти низькі темпи поширення COVID-19. При цьому глава ірландського лоукостера Ryanair вважає, що такі правила "покладуть край" міжнародним поїздкам до Великобританії і в цілому ускладнять ситуацію у сфері авіаперельотів.

Зазначимо, що Сербія раптово повністю скасувала тести і карантин для тих, хто прибуває до країни після 22 травня. На днях влада Греції прийняла рішення розпочати туристичний сезон 15 червня. Міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

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