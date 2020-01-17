В Японії у декрет уперше піде чоловік-міністр

Японський міністр охорони навколишнього середовища Сіндзіро Коїдзумі заявив, що піде у відпустку з догляду за дитиною. У зв'язку з народженням первістка 38-річний міністр готовий на час відкласти роботу і доглядати за сином.

Журналістам міністр розповів, що він був присутній при пологах дружини і що він дуже щасливий появі на світ своєї першої дитини.

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В Японії батьки в декреті – велика рідкість. Деякі колеги пана Коїдзумі не оцінили його рішення. Вони вважають, що перш за все міністр повинен займатися державними справами.

Сіндзіро Коїдзумі – син харизматичного експрем'єра Дзюнітіро Коїдзумі. У політичних колах Коїдзумі-молодшому пророкували посаду глави уряду.

Однак наразі він вирішив уповільнити просування кар'єрними сходами. Сіндзіро Коїдзумі збирається взяти два тижні відпустки протягом трьох місяців і доглядати за малюком. У ці дні він керуватиме своїм міністерством за допомогою відеозв'язку.

В Японії в декрет чоловіки не поспішають іти

Правом на декрет в Японії користуються тільки 6 відсотків чоловіків.

Таким чином Сіндзіро Коїдзумі стане зразком для наслідування не тільки у професійному плані. Можливо, його приклад наслідуватимуть й інші працюючі батьки.

Улітку минулого року перші шпальти японських газет рясніли заголовками про те, що фотогенічний Сіндзіро Коїдзумі і телеведуча Крістель Такігава (японка французького походження) одружилися. ЗМІ також повідомляли, що пара чекає дитину. А у вересні пана Коїдзумі призначили міністром навколишнього середовища.

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