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Новий рік 2020

Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію

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Складення присяги - фото 1
Складення присяги / gettyimages

Як йдеться в указі президента Володимира Зеленського, на строкову військову службу знову призиватимуть чоловіків від 18-річного віку. Дізнайтеся, коли ж стартує призов в Україні в 2020 році!

Відтепер призовний вік в Україні – від 18 до 27 років. Нагадаємо, що з 2015-го до служби залучали чоловіків віком від 20 років, а хлопці 18-19 років могли хіба що добровільно зголоситися на службу в армії за контрактом.

До теми: Що треба знати призовникам в армію

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", – йдеться в указі президента України.

У 2020 році весняний призов триватиме з квітня по червень, а осінній – з жовтня по грудень.

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Присяга Нацгвардії / gettyimages

Нагадаємо, що терміни служби в українській армії становить 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти, і 12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра. До виконання завдань у зоні проведення операції Об'єднаних сил строковиків не залучають.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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