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Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
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Як йдеться в указі президента Володимира Зеленського, на строкову військову службу знову призиватимуть чоловіків від 18-річного віку. Дізнайтеся, коли ж стартує призов в Україні в 2020 році!
Відтепер призовний вік в Україні – від 18 до 27 років. Нагадаємо, що з 2015-го до служби залучали чоловіків віком від 20 років, а хлопці 18-19 років могли хіба що добровільно зголоситися на службу в армії за контрактом.
До теми: Що треба знати призовникам в армію
"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", – йдеться в указі президента України.
У 2020 році весняний призов триватиме з квітня по червень, а осінній – з жовтня по грудень.
Нагадаємо, що терміни служби в українській армії становить 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти, і 12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра. До виконання завдань у зоні проведення операції Об'єднаних сил строковиків не залучають.
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