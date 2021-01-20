В Японії через сніговий шторм зіткнулися 140 автомобілів: відео масштабної ДТП

У вівторок, 19 січня, північ японського острова Хонсю накрив сніжний шторм. Він став причиною масштабної аварії. На швидкісному шосе Тохоку у префектурі Міягі зіткнулися майже 140 автомобілів, утворивши довгий затор, який повністю паралізував рух.

Відео, на якому видно 1,2-кілометрову черга з десятків легковиків і вантажівок, з'явилося на YouTube-каналі японської телемережі Fuji News Network. Багато автомобілів виявилися сильно пошкоджені внаслідок масштабної ДТП.

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Аварія сталася опівдні за місцевим часом, а її наслідки вдалося повністю ліквідувати лише близько 20 години. Рятувальники, які прибулі на місце події, роздавали постраждалим ковдри, їжу й інші предмети першої необхідності.

У машинах опинилися заблокованими 200 людей, 19 з яких відправили у найближчі лікарні, повідомляє Nippon. 3 отримали серйозні травми, а одного з учасників ДТП, на жаль, не встигли врятувати.

За даними японського метеорологічного агентства, у момент ДТП температура в районі Фурукава опустилася до 3,6 градуса нижче нуля, а швидкість вітру досягала 27,8 метра на секунду. Коли почалася снігова буря і видимість погіршилася, місцева влада тимчасово обмежила швидкість на рівні 50 кілометрів на годину, але запобігти катастрофі не вдалося.

У грудні у США врятували водія, який потрапив у снігову пастку і провів у ній 10 годин. Рятувальники знайшли автомобіль під майже півтораметровим шаром снігу і розкопали двері, через які замерзлого чоловіка витягли та доставили в лікарню.

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