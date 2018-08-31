В Україну йде різке похолодання

В Україні наступного тижня температура опуститься нижче +20 градусів.

Про це в п'ятницю, 31 серпня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, 8-9 вересня очікується зниження температури. "8-9 вересня такого повітряного бальзаму, як зараз, не буде. Буде відчутне зниження температури повітря. Спочатку до +20…+23 градусів, а в неділю й нижче +20 градусів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на вихідних, 1 і 2 вересня, погода буде теплою і ясною майже по всій території. Тільки на заході прогнозують дощі з грозами. Раніше повідомлялося, що у вересні продовжиться літо. Перший місяць осені буде по-літньому теплим, на півдні країни очікується 30-градусна спека.

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