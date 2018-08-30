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У Туреччині в розпал сезону випав сніг: фотофакт

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Негода у Туреччині - фото 1
Негода у Туреччині / merkeztv

У турецькій провінції Карс-Кагизман у розпал туристичного сезону випав сніг.

За даними місцевого видання Merkez TV, в зв'язку з негодою були перекриті траси, що ведуть до курортів. Це явище вкрай здивувало жителів Карса. Вони зняли снігопад на камери, поки були в дорозі.

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При цьому наголошується, що сніг з дощем йшов близько 10 хвилин. А температура повітря в регіоні на кілька годин опустилася до +7 градусів. Влада попередила місцевих жителів про наближення стихії.

А водіїв і пішоходів попросили бути обережними на дорогах. За даними синоптиків, причиною аномального снігопаду став грозовий фронт.

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Сніг у Туреччині
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Сніг у Туреччині
Сніг у Туреччині - фото 273196
Сніг у Туреччині

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Джерело: merkeztv
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