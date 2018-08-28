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Якою буде погода в Україні на 1 вересня

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Останні ж дні серпня в Україні будуть сухими і теплими - фото 1
Останні ж дні серпня в Україні будуть сухими і теплими / Rinosta

Погода в Україні на 1 вересня буде ясною і теплою.

За словами директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, погода в перших числах вересня не буде істотно відрізняться від серпневої.

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Прогноз погоди на 1 вересня дає Укргідрометцентр. Так, на сході України буде сонячно, середня температура складе + 27 ... + 29 ° С. Південь отримає + 28 ... + 30 ° С і ясне небо. На півночі очікується від +22 до +24 ° С, а в центрі країни прогнозують + 25 ... + 27 ° С. Західна частина України потрапить під хвилю дощів з грозами, середня температура повітря складе +22 ... 24 ° вище нуля. Київ - + 24 ... 26 ° С, ясно. Дніпро - + 26 ... + 28 ° С, ясно. Харків - + 25 ... + 27 ° С, ясно. Львів - + 22 ... + 24 ° С, дощі з грозами.

Останні ж дні серпня в Україні будуть сухими і теплими. Лише в Карпатах, за словами синоптика Наталії Діденко, вже стане прохолодно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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