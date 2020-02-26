В українських школах зникне предмет "Захист Вітчизни": перші деталі

Українські старшокласники більше не вивчатимуть предмет "Захист Вітчизни", адже він отримає оновлену програму та назву. Таке рішення вже прийняли в уряді.

У Міносвіти вирішили остаточно розпрощатись зі шкільним предметом "Захист Вітчизни", тож декомунізували його. Відповідну постанову вже ухвалив уряд, тож невдовзі учні 10-11 класів будуть вивчати "Захист України".

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"Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України", – пояснила глава Міністерства освіти Ганна Новосад.

За її словами, також дуже важливим аспектом є не просто змінити назву, а й покращити зміст предмету та підготовку шкіл до нього. Окрім цього, у МОН планують упродовж кількох років завершити зміни у підручниках по оновленому предмету.

Урок "Захист Вітчизни" стане "Захистом України"

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