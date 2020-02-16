В українському підручнику з біології знайшли завдання, яке треба виконати у відомій грі

В українському підручнику з біології Костянтина Задорожного за 11-й клас знайшли завдання змоделювати інфекцію за допомогою комп'ютерної гри Plague Inc. На це звернув увагу користувач під ніком tonyfoals у своєму Twitter.

Завдання по Plague Inc відноситься до теми практичної роботи "Пріонні захворювання". Згідно з умовами, школярі повинні вибрати інфекцію, задати параметри її поширення, поспостерігати за поширенням і зробити висновки.

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Пані Віка вчить студентів pic.twitter.com/TgB4uWuhYT — Ncklayovch (@tonyfoals) February 13, 2020

Використовувати Plague Inc в практичній роботі рекомендується в збірнику навчальних програм "Профільна школа як шлях до конкурентоспроможної особистості". Його складали за підтримки Національної академії педагогічних наук і Інституту педагогіки.

Plague Inc – це стратегія в жанрі біологічного симулятора, розроблена британською компанією Ndemic Creations у 2012 році. Гру можна описати як симулятор захворювання, заснований на досить складній і реалістичній моделі поширення епідемії. Завданням гравця є знищення життя на Землі. Plague Inc. користується популярністю, кількість завантажень перевищила 75 мільйонів.

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