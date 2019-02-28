В Україні з'явиться нова унікальна монета: фотофакт

Нацбанк випустив пам'ятну монету "Баран". Монета номіналом у 5 гривень увійде в оборот 14 березня 2019 року.

Національний банк України оголосив, що з четверга, 28 лютого, для онлайн замовлень стане доступною нова пам'ятна монета, яку введуть в обіг тільки з 14 березня. Ця монета "присвячена барану, зображення якого втілено в пам'ятках культури різних епох", – відзначили в установі.

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Нова монета продовжить серію "Фауна в пам'ятках культури України". Її номінал – 5 гривень.

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, її маса – 15,55 грам, тираж – 4 тисячі штук. Вона оснащена локальною позолотою – позолочене зображення металевого рельєфу із зображенням голови барана.

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