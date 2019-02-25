Нова Пошта запрацює по-новому: графік відділень та кур'єрів

Один із найбільших поштових операторів України, компанія "Нова Пошта", повідомив про суттєву зміну, яка стосується зміни графіків роботи. Дізнайтесь, як буде працювати оператор з весни 2019 року.

З 1 березня 2019 року всі відділення "Нової Пошти" в обласних і районних центрах, а також кур'єри компанії почнуть працювати без вихідних – 7 днів на тиждень.

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Ми змінили графік роботи, тому що це зручно для клієнтів. Тепер з "Нова Пошта" працювати ще зручніше, – зазначив генеральний директор компанії Олександр Бульба.

Тепер всі відділення працюватимуть у неділю

Він також наголосив, що бізнес-клієнти зможуть збільшити обсяг продажів завдяки додатковим дням роботи, а одержувачам не потрібно буде після роботи простоювати у довжелезних чергах.

У неділю відділення працюватимуть з 11:00 по 16:00.

У компанії відзначають, що це пікові години, коли клієнти приходять на вихідних. До цього щонеділі працювали лише деякі відділення "Нової Пошти".

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