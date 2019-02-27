На чому і скільки економлять українці: шокуючі цифри

В Україні провели масштабне дослідження, щоб визначити, скільки громадян економлять, і на що шкодують грошей найбільше. Результати дивують!

Результати дослідження Research&Branding Group показали, що 92% українців змушені економити на власних витратах. Станом на січень 2019 року всього 3% опитаних не шкодували коштів на послуги та покупки. Варто додати, що ще у 2014 кількість таких людей складала 18%.

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Найбільше громадян вирішують зекономити саме на взутті та одязі – 51%, ще 46% людей обмежують себе у відпочинку, а 41% вирішують економити на їжі та продуктах. Далі у переліку опинились комунальні витрати (37%), лікування (33%), транспорт (18%), зв'язок (17%) та освіта (12%).

"За 5 років, коли компанія почала відповідне дослідження, по усіх категоріях витрат без винятку українці почали економити. Порівняно з березнем 2014-го тих, хто почав заощаджувати на їжі стало більше на 4%, на освіті – на 5%, на зв'язку – на 7%, на проїзді – на 8%, лікуванні, одязі та взутті – на 13%, відпочинку і відпустці – на 21% і на комунальних витратах – на 22%. Починаючи з 2014-го найбільше заощаджувати українці почали на транспорті, комуналці та відпустках", – розповів Олексій Дорошенко (директор асоціації постачальників торговельних мереж) на своїй сторінці у Facebook.

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