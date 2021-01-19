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В Україні з'явиться нова монета номіналом у 20 грн: фото
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Національний банк України з 21 січня випустить в обіг пам'ятну монету номіналом у 20 грн. Вона присвячена українській поетесі Лесі Українці.
Як видно з інфографіки, на аверсі монети розміщені: вгорі – напис "Україна", праворуч – малий Державний герб України і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки. Зліва на дзеркальному тлі зображені стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки, а праворуч – ключ журавлів, над яким номінал і рік карбування монети 20 / гривень / 2021.
І ще: В Україні з'явилася в обігу нова пам'ятна монета лімітованої серії
Леся Українка – одна з найвидатніших українських літераторів. "Багатогранний талант письменниці виявився у найрізноманітніших жанрах – ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України", – повідомляє НБУ.
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