В Україні з'явиться нова монета номіналом у 20 грн: фото

Національний банк України з 21 січня випустить в обіг пам'ятну монету номіналом у 20 грн. Вона присвячена українській поетесі Лесі Українці.

Як видно з інфографіки, на аверсі монети розміщені: вгорі – напис "Україна", праворуч – малий Державний герб України і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки. Зліва на дзеркальному тлі зображені стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки, а праворуч – ключ журавлів, над яким номінал і рік карбування монети 20 / гривень / 2021.

І ще: В Україні з'явилася в обігу нова пам'ятна монета лімітованої серії

Леся Українка – одна з найвидатніших українських літераторів. "Багатогранний талант письменниці виявився у найрізноманітніших жанрах – ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України", – повідомляє НБУ.

Читайте також: Названа найкраща основна валюта світу у 2020 році