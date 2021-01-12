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В Україні з'явилася в обігу нова пам'ятна монета лімітованої серії

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В Україні з'явилася в обігу нова пам'ятна монета лімітованої серії - фото 1

З нинішнього дня, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Нацбанк присвятив її видатному українському вченому.

Нова монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук – Агатангелу Кримському. Монета входить в серію "Видатні особистості України".

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Монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу. Її тираж – 35 тисяч штук.

На аверсі розміщений малий герб України, геометричний декор з розкритих книг, які складаються в зірку та цитата Агатангела Кримського. На реверсі – портрет самого Кримського на тлі вертикальних ліній, його ім'я і роки життя (1871-1942).

В Україні з'явилася в обігу нова пам'ятна монета лімітованої серії - фото 442679

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Джерело: bank.gov
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