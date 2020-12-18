Названа найкраща основна валюта світу у 2020 році

Шведська крона стала найкращою основною валютою світу у 2020 році. Такий статус вона отримала завдяки швидкому відновленню після березневих мінімумів, що й дозволило їй стати найкращою валютою за рік серед основних інших.

За даними Bloomberg, який порівняв процентну динаміку (проти долара США) декількох валют, шведська крона змогла подолати весняний спад, викликаний пандемією коронавірусу, швидше за швейцарський франк і данську крону. Однією з головних причин сили шведської валюти стала позиція Riksbank, який не став знижувати ставки для пом'якшення удару по економіці країни під час пандемії COVID-19.

І ще: Названа найгірша валюта у світі

Riksbank став першим центробанком світу, який на практиці застосував політику негативних ставок. У липні 2009 року він знизив ставку репо, яка є його основним інструментом грошово-кредитної політики, до 0,25%, що, своєю чергою, опустило прив'язану до неї ставку по депозитах до 0,25%.

Причому негативні ставки Riksbank ввів в період світової фінансової кризи 2008-2009 років. Надалі Riksbank підіймав ставку репо до 2,00% і опускав до -0,50%. 8 січня 2020 року регулятор підняв її з -0,25% до 0,00%, де вона і залишається до цього часу.

До основних валют традиційно також відносять долар США, євро, фунт стерлінгів, японську єну, швейцарський франк та канадський долар.

Читайте також: Ціна на біткойн уперше в історії перевищила 20 тисяч доларів