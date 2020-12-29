Курс долара 2021 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році

Мало хто не хоче знати, яким буде курс валюти у новому році, адже від цього залежить рівень добробуту. Експерти вже озвучили свої прогнози щодо долара, проте не всі одностайні у своїх передбаченнях. Дізнайтеся, яка ж економічна ситуація очікує українців у 2021 році.

Хоч кризовий 2020 рік й видався не таким важким для гривні, однак чимало експертів не надто покладаються на те, що позитивні тенденції затримаються і в 2021 році.

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У Міністерстві фінансів України дали прогноз, адже вже є курс долара, який заклали у Держбюджет 2021 року. Це показник 29 гривень 10 копійок за один долар США. Попередній прогноз від МВФ був на рівні 28,12 гривні за американський долар.

Цікаво, що аналітики загалом прогнозують або стабільну вартість долара або здешевшання. Різкого та відчутного здорожчання ніхто не передбачає.

Саме позитивний рух української економіки наприкінці 2020 змусили аналітиків переглянути найсуворіші прогнози щодо курсу валют. Приміром, у Dragon Capital вважають, що у 2021 курс втримається на рівні 28,50.

"Психологічні чинники значною мірою впливали на курсоутворення у 2020 році (ковід-паніка, турбулентність на зовнішніх фінансових ринках, кадрові перестановки в НБУ, затримка з отриманням траншу МВФ). Водночас, сценарій зміниться, якщо у 2021 році відновиться потужний попит інвесторів-нерезидентів на гривневі ОВДП", – вважає генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Також позначиться на гривні і те, що суттєво виросла вартість товарів українського експорту. У фінансовій групі ICU теж підтримують думку, що національна валюта продовжить зміцнюватись на початку 2021.

"Вища активність експортерів та збільшення припливу зовнішнього капіталу сприятимуть помірному посиленню гривні в першому півріччі 2021 року. Подальший перехід до дефіциту поточного рахунку буде тиснути на курс у другому півріччі, і він повинен закінчити 2021 рік у діапазоні 27,5-28 грн за долар", – зазначає очільник департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

У "CASE-Україна" прогнозують, що у 2021 році долар в середньому обійдеться у 28 грн, а в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій – 28,4-28,5 грн.

Середнє значення щодо прогнозу курсу долара на 2021 рік складає 28,26 грн.

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