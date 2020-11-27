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Нацбанк вперше випустив вертикальну банкноту: фото

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Нацбанк вперше випустив вертикальну банкноту: фото - фото 1

Національний банк України випустив першу вертикальну банкноту, яка присвячена першому космонавту незалежної України – Леоніду Каденюку. Сувенірна банкнота не є платіжним засобом.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 тисяч штук (у тому числі 40 тисяч в сувенірній упаковці). Над створенням дизайну нестандартної банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

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"Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України – це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном", – йдеться в повідомленні.

Придбати банкноту з Леонідом Каденюком можна буде в пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб'юторів.

Нацбанк вперше випустив вертикальну банкноту: фото - фото 436838

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Джерело: bank.gov
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