В Україні з'явилася пам'ятна монета на честь ТРО

Нацбанк України випустив 10 гривень монетою на честь територіальної оборони України. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

НБУ увів в обіг пам'ятну монету номіналом у 10 гривень на честь тероборони. Планують поступово ввести до десяти мільйонів цих пам'ятних монет. Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанк.

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Цікаво, що 500 000 таких монет витягнуть із загального тиражу, щоб продавати у вигляді сувенірів.

На реверсі монети зобразили бійців ТРО ЗСУ й гасло "Готові до спротиву". На аверсі залишили такий самий візерунок монети в 10 гривень, як і у 2018 році. Відомо, що над дизайном монети працювали скульптор Роман Чайковський та художники Вадим Балановський і Володимир Дем'яненко.

Створюючи такі обігові памʼятні монети, ми прагнемо щодня під час готівкових розрахунків нагадувати мільйонам українців про героїчний подвиг наших військових, які на полі бою відстояли право України на свободу", – зазначив Олексій Шабан, заступник голови НБУ.

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