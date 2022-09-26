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Скільки днів потрібно працювати українцям, аби купити iPhone 14 Pro

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Скільки днів потрібно працювати українцям, аби купити iPhone 14 Pro - фото 1

В Україні 23 вересня стартували продажі iPhone 14 Pro. Але ж скільки потрібно працювати українцям, аби заробити на новенький флагман від Apple. Нумо розбиратися та порівнювати рівень доходів з вартістю смартфона.

Фахівці Picodi провели традиційний аналіз і з'ясували, скільки днів потрібно працювати мешканцям різних країн, щоб заробити на iPhone 14 Pro. Так, згідно з підрахунками, то в Україні на новий смартфон потрібно заробляти 98,1 дня за умови, що покупець відкладатиме на покупку всі зароблені гроші.

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До слова! В Україні вартість iPhone 14 Pro (128 ГБ) становить 52 499 гривень. За даними Пенсійного фонду, в середньому працівник в Україні отримує 13 957 гривень заробітної плати на місяць (11 236 гривень після вирахування податків). Тож арифметика проста.

Індекс iPhone в Україні за останні 5 років

  • 2018 – 136,7 дня;
  • 2019 – 96,7 дня;
  • 2020 – 87 днів;
  • 2021 – 69,9 дня;
  • 2022 – 98,1 дня.

Довше за українців заробляти на iPhone 2022 року будуть громадянам лише у трьох країнах світу – Киргизстані, Туреччині і Таджикистані. Найбільше часу для цього треба таджикистанцям – 179 днів. А найменше працювати доведеться у Швейцарії – лише 4,6 робочих дні.

Скільки днів потрібно працювати українцям, аби купити iPhone 14 Pro - фото 513622

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